Petrol
108.29
-0.45%
Euro
15.99
0.46%
Dolar
14.62
0.15%
Altın
925.70
-0.28%
Borsa
2468
0.31%
Bitcoin
605.338
2.92%
BTXN Coin
30.74
-1.44%
Bitexen
13ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 13 C

    Ukrayna'da sivillerin molotof fırlatma talimi

    Rusya'ya karşı etkili bir sivil direniş örgütleyen Ukrayna'nın Zaporijya şehrinde gönüllüler, molotof fırlatma konusunda alıştırma yaptı.
    • 14.04.2022 - 11:55
    • Güncelleme : 14.04.2022 - 12:41
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Ukrayna'da sivillerin molotof fırlatma talimi

    Rusya'nın 24 Şubat'ta Ukrayna topraklarına girmesiyle başlayan savaş 50. gününde.

    Henüz savaş başlamadan sivil direniş için çalışmaya başlayan Ukrayna'da savaş sırasında bu hazırlıklar da arttı.

    Ruslar'ın saldırıya geçtiği birçok şehirde barikatlar, engeller ve silahlı mücadeleye katkı sağlamak isteyen siviller orduya katıldı.

    Molotof fırlatma talimi

    Birçok bölgede temel silah ve muharebe eğitimi alan siviller, molotofkokteyli yapmayı ve kullanmayı da öğreniyor.

    AA'nın haberine göre; Rusya'nın hedefindeki Zaporijya kentinde devam eden Rusya saldırılarına karşı siviller, hazırladıkları molotofkokteylleri ile atış talimi yaptı.

    Ukrayna'da sivillerin molotof fırlatma talimi ViDEO

    Ukrayna da sivillerin molotof fırlatma talimi #1

    Ukrayna da sivillerin molotof fırlatma talimi #2

    Ukrayna da sivillerin molotof fırlatma talimi #3


    İlginizi Çekebilir

    Fransa'nın gönderdiği özel ekip, savaş suçları incelemek için Ukrayna’da
    Dünya

    Fransa'nın gönderdiği özel ekip, savaş suçları incelemek için Ukrayna’da

    Fenomen Murat Acar, Bitcoin kazanç şifresini çözdü
    Cryto Trade

    Fenomen Murat Acar, Bitcoin kazanç şifresini çözdü

    Mako Komuro, müzede ücretsiz çalışıyor
    Magazin

    Mako Komuro, müzede ücretsiz çalışıyor

    Görüş Bildir