Rusya'ya karşı etkili bir sivil direniş örgütleyen Ukrayna'nın Zaporijya şehrinde gönüllüler, molotof fırlatma konusunda alıştırma yaptı.

Rusya'nın 24 Şubat'ta Ukrayna topraklarına girmesiyle başlayan savaş 50. gününde.

Henüz savaş başlamadan sivil direniş için çalışmaya başlayan Ukrayna'da savaş sırasında bu hazırlıklar da arttı.

Ruslar'ın saldırıya geçtiği birçok şehirde barikatlar, engeller ve silahlı mücadeleye katkı sağlamak isteyen siviller orduya katıldı.

Molotof fırlatma talimi

Birçok bölgede temel silah ve muharebe eğitimi alan siviller, molotofkokteyli yapmayı ve kullanmayı da öğreniyor.

AA'nın haberine göre; Rusya'nın hedefindeki Zaporijya kentinde devam eden Rusya saldırılarına karşı siviller, hazırladıkları molotofkokteylleri ile atış talimi yaptı.

Ukrayna'da sivillerin molotof fırlatma talimi ViDEO





