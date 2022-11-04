Ukrayna'da son 1 ayda elektrik santrallerinin üçte biri imha edildi

Vladimir Zelensky, Rus ordusunun saldırılarını artırmasına ilişkin yaptığı açıklamada, "Rusya'nın enerji sektörüne saldırılarda bulunması düşmanımızın zayıflığını gösteriyor." dedi.

Rusya ile Ukrayna arasında 24 Şubat'ta başlayan savaş tüm şeddetiyle devam ediyor.

9 ayın geride kaldığı savaşta her iki ülkede de ağır kayıpar verilirken, Rusya saldırılarını yeniden artırmaya başladı.

Seyir füzesi fırlattı

Geçtiğimiz günlerde Ukrayna'nın başkenti Kiev'e iki gün üst süte saldırı düzenleyen Rus ordusu, son olarak Zaporijya, Kirovograd, Harkiv, Odessa bölgelerine de 40 seyir füzesi fırlattı.

Rusya ile Kırım'ı bağlayan köprünün vurulmasının ardından iki ülke arasındaki tansiyon giderek yükselmeye başladı.

Altyapı zarar gördü

Altyapının ve elektrik santrallerinin zarar görmesi nedeniyle bölgede elektrik kesintileri yaşanmaya başadı.

İHA'nın aktarımına göre; konuya ilişkin Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky, Rusya’nın saldırılarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

"Düşmanımızın zayıflığını gösteriyor"

Son 1 ayda Rusya tarafından ülkedeki elektrik santrallerinin üçte birinin imha edildiğini bildiren Zelensky, “Rusya’nın enerji terörüne ve böyle bir zorluğa karşı koymak bizim milli görev olarak önceliğimiz olmuştur. Gerçek şu ki Rusya'nın enerji sektörüne saldırılarda bulunması düşmanımızın zayıflığını gösteriyor. Ukrayna’yı savaş alanında yenemeyecekleri için halkımıza bu şekilde zarar vermeye çalışıyorlar.” dedi.

"Yaklaşık 4,5 milyon kullanıcının enerji tüketimi kesildi"

Devlet Başkanı Zelensky, Kiev ve diğer 10 bölgede elektriğin kesildiğini, kalan bölgelerde de kesilebileceğini aktararak, “Sadece bu akşam itibariyle yaklaşık 4,5 milyon kullanıcının acil durum ve stabilizasyon programları çerçevesinde geçici olarak enerji tüketimi kesildi.” ifadelerini kullandı.

Gereksiz elektrik kullanımına ilişkin çağrıda bulundu

Yerel yönetimlere seslenen Zelenskiy, “Lütfen tüm şehirlerde ve Ukrayna toplumunda gereksiz elektrik kullanımının olmadığından emin olun.” çağrısında bulundu.