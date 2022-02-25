Ukrayna'da son durum: Kiev düştü mü? Kentten kaçış sürüyor...

Ukrayna'da son durum: Kiev düştü mü? Kentten kaçış sürüyor...

Ukrayna'ya saldırılarına ara vermeden devam eden Rus askerleri, operasyonlarını sürdürüyor. Bölgedeki gelişmeler yakından takip edilirken, başkent Kiev'de son durum merak konusu. Peki Kiev düştü mü?

Rusya’nın Ukrayna’ya saldırıları, ikinci günde de hız kesmiyor...

Çernobil'i kontrolüne alan Rus ordusu, bölgedeki operasyonlarını sürdürüyor.

Sıcak çatışmaların devam ettiği bölgeden peş peşe haberler gelirken Rusya Devlet Başkanı Vladimi Putin bir açıklamada bulundu.

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ne darbe çağrısında bulunan Putin, "Ukrayna ordusu iktidarı eline almalı" dedi.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ise, müzakere için masaya oturulmasını teklif etti.

Dünyanın gözü kulağı Rusya ve Ukrayna savaşına çevrilirken “Kiev düştü mü, Rusya Kiev’e girdi mi?” sorularına da yanıt aranmaya başlandı.

Peki Rus ordusu Kiev'i aldı mı? İşte bölgedeki son durum...

KİEV'DE SON DURUM

Rusya Ukrayna savaşı son durum haberleri gelmeye devam ederken, Rus güçleri Ukrayna'nın başkenti Kiev'e girdi.

Ukrayna'nın başkenti Kiev, sabah saatlerinden itibaren oldukça hareketli.

Başkentte bulunan resmi binalar bölgesinde silah sesleri yükseldi.

Ukrayna kuvvetleri, Rus tankının ilerlemesini durdurmak için Kiev yakınlarındaki köprüyü patlattı.

Ara ara duyulan patlama sesleri ve sirenlerle inleyen şehir sokakları sessizliğe büründü.

Düne oranla banka kuyrukları azalırken bavulunu hazırlayanların şehirden kaçışı sürüyor. Kent merkezinde çok sayıda asker göze çarpıyor. İtfaiye, polis ve resmi araçların devriyesi ise sürüyor.