Ukrayna'da Sovyet anıtları kaldırılıyor Savaşın başlamasıyla Rusya ile Ukrayna arasındaki derin bağlar ağır yara aldı. Bunun üzerine Ukraynalılar, Sovyet anıtlarını ülke topraklarından silmeye başladı.

AA & Ensonhaber

Rusya-Ukrayna dostluğu, geçen yıl şubat ayında başlayan savaşın gölgesinde kaldı.

Ortak kültüre ve tarihsel geçmişe sahip iki ülke, şimdilerde yoğun çatışmalarda karşı karşıya geliyor.

Tarafları müzakere masasına oturtarak ateşkes elde etme çabaları henüz hedefine ulaşamadı.

Anıtlar birer birer yok ediliyor

İki dost ülke düşman haline gelirken, Rusya-Ukrayna Savaşı nedeniyle Ukrayna’nın çeşitli kentlerindeki Sovyet anıtları yok ediliyor.

Geçmişte iki ülke arasındaki dostluğu sembolize etmesi amacıyla yapılan heykeller sökülmeye devam ediyor.

Sovyet askeri heykelini söktüler

Lviv kentine bağlı bir köyde de Sovyetler Birliği'nin İkinci Dünya Savaşı'ndaki zaferi onuruna yapılmış bir Sovyet askeri heykeli, Ukraynalı görevliler tarafından söküldü.