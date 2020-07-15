Haberleri aktardığı sırada dişi çıkan kadın sunucu, profesyonelce haber sunmaya devam etti.

Ukrayna’da haber spikeri kadının başına talihsiz bir olay geldi.

Bir televizyon kanalında haber sunan Mariçka Padolko isimli kadın spiker, görevi başındayken takma dişin azizliğine uğradı.

DİŞİ ÇIKTI

Talihsiz bir iş kazası geçiren Padolko'nun haberleri sunduğu sırada dişi yerinden çıktı. Tecrübeli gazeteci, hiçbir şey olmamış gibi haberleri sunmaya devam etti.

Ukrayna'da spiker, haber sunarken dişi yerinden çıktı - VİDEO



SOSYAL MEDYADA ÇOK KONUŞULDU

Padolko’nun başına gelen ve yüzlerde tebessüm oluşturan bu olay, Ukrayna’da sosyal medyanın gündemine oturdu.