Dolar
6.8562
-0.1136%
Euro
7.8355
0.1213%
Altın
1807.03
-0.1342%
Borsa
117741.1
-0.5553%
G. Altın
399.087
-0.0786%
Bitcoin
63237.77
-0.7847%
24ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 24 C

    Ukrayna'da spiker, haber sunarken dişi yerinden çıktı

    Haberleri aktardığı sırada dişi çıkan kadın sunucu, profesyonelce haber sunmaya devam etti.
    • İHA
    • 15.07.2020 - 17:51
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Ukrayna'da spiker, haber sunarken dişi yerinden çıktı

    Ukrayna’da haber spikeri kadının başına talihsiz bir olay geldi.

    Bir televizyon kanalında haber sunan Mariçka Padolko isimli kadın spiker, görevi başındayken takma dişin azizliğine uğradı.

    DİŞİ ÇIKTI

    Talihsiz bir iş kazası geçiren Padolko'nun haberleri sunduğu sırada dişi yerinden çıktı. Tecrübeli gazeteci, hiçbir şey olmamış gibi haberleri sunmaya devam etti.

    Ukrayna'da spiker, haber sunarken dişi yerinden çıktı - VİDEO

    SOSYAL MEDYADA ÇOK KONUŞULDU

    Padolko’nun başına gelen ve yüzlerde tebessüm oluşturan bu olay, Ukrayna’da sosyal medyanın gündemine oturdu.

    Ukrayna'da spiker, haber sunarken dişi yerinden çıktı #1

    Ukrayna'da spiker, haber sunarken dişi yerinden çıktı #2

    Ukrayna'da spiker, haber sunarken dişi yerinden çıktı #3

    Görüş Bildir