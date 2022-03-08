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    Ukrayna’da, Sumy’ye yapılan hava saldırısının görüntüleri paylaşıldı

    Acil Durumlar Servisi, dün gece saatlerinde Sumy’ye düzenlenen hava saldırısı sonrası yıkıma ve enkaz kaldırma çalışmalarına ilişkin görüntü paylaştı.
    • DHA
    • 08.03.2022 - 11:40
    • Güncelleme : 08.03.2022 - 12:25
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    Ukrayna’da, Sumy’ye yapılan hava saldırısının görüntüleri paylaşıldı

    Rusya’nın Ukrayna’ya başlattığı askeri operasyon devam ederken, başkent Kiev dahil birçok bölgede patlama ve siren sesleri yükseliyor…

    Dün gece saatlerinde, Sumy’de bir hava saldırısı gerçekleştirildiği bildirildi.

    YARALI 1 KADIN SAĞLIK EKİPLERİNE TESLİM EDİLDİ

    Ukrayna Acil Durumlar Servisi’nden yapılan açıklamada, yerel saatle 23.09’dakurtarma ekiplerinin olay yerine gittiği, yangının söndürüldüğü ifade edildi.

    Yaralı bir kadının sağlık ekiplerine teslim edildiği ve daha önce de 2’si çocuk 9 kişinin bombardıman sonunu hayatını kaybettiği belirtildi.

    Ukrayna’da, Sumy’ye yapılan hava saldırısının görüntüleri paylaşıldı VİDEO

    GÖRÜNTÜLER PAYLAŞILDI

    Servis, düzenlenen hava saldırısı sonrası yıkıma ve enkaz kaldırma çalışmalarına ilişkin görüntüleri paylaştı.

    Ukrayna’da, Sumy’ye yapılan hava saldırısının görüntüleri paylaşıldı #1

    Ukrayna’da, Sumy’ye yapılan hava saldırısının görüntüleri paylaşıldı #2

    Ukrayna’da, Sumy’ye yapılan hava saldırısının görüntüleri paylaşıldı #3


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