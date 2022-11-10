Petrol
92.5
-0.16%
Euro
18.5905
-0.19%
Dolar
18.6075
0.11%
Altın
1.022
0.45%
Borsa
4410
0.00%
Bitcoin
320.469
-7.27%
BTXN Coin
9.00
1.92%
Bitexen
9ºC
İstanbul
Güneşli 9 C

    Ukrayna'da temiz su sıkıntısı yaşanıyor

    Tahrip edilen boru hatları nedeniyle çeşmelerden sarı renkte su akmaya başladı.
    • 10.11.2022 - 10:59
    • Güncelleme : 10.11.2022 - 11:12
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Ukrayna'da temiz su sıkıntısı yaşanıyor

    Rus ordusu, Ukrayna'da sivil altyapıyı hedef alan saldırılarını sürdürüyor.

    Saldırılarda enerji hatlarının yanı sıra su şebekeleri de zarar gördü.

    İçme suyu sorunu ortaya çıktı

    Ukrayna'nın Mykolaiv kentinde yaşayan vatandaşlar, saldırılardan zarar gören altyapılar nedeniyle temiz su bulma konusunda sorunlarla karşı karşıya kaldı.

    Nisan ortasında endüstriyel liman kentine düzenlenen bir saldırı sonucu su boru hatları tahrip edildi.

    Çeşmelerden sarı renkte su akıyor

    Çeşmelerden akan sarı renkteki su, Ukraynalıları endişeye sevk etmiş durumda. AA'nın haberine göre, vatandaşlar, kent merkezindeki çeşmelerden su almak için bidonlarla sıraya giriyor.

    Ukraynalılardan 71 yaşındaki Ananjeva Elena Ivanova'nın evindeki içme suyu ve çeşmesinden akan sarı renkli su objektiflere yansıdı.

    Ukrayna da temiz su sıkıntısı yaşanıyor #1

    Ukrayna da temiz su sıkıntısı yaşanıyor #2

    Ukrayna da temiz su sıkıntısı yaşanıyor #3

    Ukrayna da temiz su sıkıntısı yaşanıyor #4

    Ukrayna da temiz su sıkıntısı yaşanıyor #5

    Ukrayna da temiz su sıkıntısı yaşanıyor #6

    Ukrayna da temiz su sıkıntısı yaşanıyor #7

    Ukrayna da temiz su sıkıntısı yaşanıyor #8

    Ukrayna da temiz su sıkıntısı yaşanıyor #9

    Ukrayna da temiz su sıkıntısı yaşanıyor #10

    Ukrayna da temiz su sıkıntısı yaşanıyor #11

    Ukrayna da temiz su sıkıntısı yaşanıyor #12

    Ukrayna da temiz su sıkıntısı yaşanıyor #13

    Ukrayna da temiz su sıkıntısı yaşanıyor #14

    Ukrayna da temiz su sıkıntısı yaşanıyor #15

    Ukrayna da temiz su sıkıntısı yaşanıyor #16

    Ukrayna da temiz su sıkıntısı yaşanıyor #17

    Ukrayna da temiz su sıkıntısı yaşanıyor #18


    Btc milyoneri Murat A. yatırım sırrını anlatıyor!
    Advertorial

    Btc milyoneri Murat A. yatırım sırrını anlatıyor!

    Ankara’da şarküteri çalışanı cinayeti davasında 'intihar' itirafı
    3. Sayfa

    Ankara’da şarküteri çalışanı cinayeti davasında 'intihar' itirafı

    Eren Abluka Sonbahar-Kış operasyonlarında mühimmat ele geçirildi
    Gündem

    Eren Abluka Sonbahar-Kış operasyonlarında mühimmat ele geçirildi

    Görüş Bildir