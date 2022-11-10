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- Ukrayna'da temiz su sıkıntısı yaşanıyor
Ukrayna'da temiz su sıkıntısı yaşanıyor
Tahrip edilen boru hatları nedeniyle çeşmelerden sarı renkte su akmaya başladı.
- 10.11.2022 - 10:59
- Güncelleme : 10.11.2022 - 11:12
Rus ordusu, Ukrayna'da sivil altyapıyı hedef alan saldırılarını sürdürüyor.
Saldırılarda enerji hatlarının yanı sıra su şebekeleri de zarar gördü.
İçme suyu sorunu ortaya çıktı
Ukrayna'nın Mykolaiv kentinde yaşayan vatandaşlar, saldırılardan zarar gören altyapılar nedeniyle temiz su bulma konusunda sorunlarla karşı karşıya kaldı.
Nisan ortasında endüstriyel liman kentine düzenlenen bir saldırı sonucu su boru hatları tahrip edildi.
Çeşmelerden sarı renkte su akıyor
Çeşmelerden akan sarı renkteki su, Ukraynalıları endişeye sevk etmiş durumda. AA'nın haberine göre, vatandaşlar, kent merkezindeki çeşmelerden su almak için bidonlarla sıraya giriyor.
Ukraynalılardan 71 yaşındaki Ananjeva Elena Ivanova'nın evindeki içme suyu ve çeşmesinden akan sarı renkli su objektiflere yansıdı.