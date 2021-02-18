Ukrayna’da Türk boksörün karşısına çıkmayan Tanzanyalının kemeri alındı

Türk boksör Serdar Avcı’nın karşısına koronavirüs testinin pozitif çıktığının ileri sürerek çıkmayan Tanzanyalı boksörün Dünya Şampiyonluk altın kemerinin UBO tarafından elinden alındığı belirtildi.

Ukrayna’nın başkenti Kiev’de 13 Şubat gecesi düzenlenen boks şöleninin ardından Evrensel Boks Organizasyonu yeni bir karar verdi.

13 Şubat’ta Türk boksör Serdar Avcı’nın karşısına koronavirüs yakalandığını öne sürerek çıkmayan Tanzanyalı Pascal Ndomba’nın İnterim Dünya Şampiyonluk altın kemeri geri alındı.

KENDİSİ SEÇECEK

Organizasyon, boşa çıkan altın kemer için Nisan ayında boks maçı düzenleneceğini ve Türk boksör Avcı’ya ve ekibine rakip olarak 3 farklı boksör sunulacağını aktardı.

Avcı ve ekibi bu boksörlerden birisini seçerek rakibini belirleyecek.

“KEMER BOŞA ÇIKTI”

Haftalardır gecenin en önemli maçına hazırlanan Avcı, şöyle konuştu:

"Günlerdir Ukrayna’nın Kiev şehrindeyiz. Hazırlıklarımızı sürdürdük. Fakat rakibimin koronavirüs nedeniyle gelmemesinden dolayı maça çıkamadım ama maç benimdi. Baya bir sıkıntıya girdik bu yüzden. Günlerce iyi şekilde hazırlanmıştık. Rakibim gelmediği için federasyon tarafından kemeri elinden alındı ve kemer boşa çıktı. Federasyonun belirleyeceği 3 rakipten birisiyle Berdiçev kentinde maç yapmam söylendi.





“HEDEFİM DÜNYA ŞAMPİYONLUĞU UNVANINI ALMAK”

Burada hazırlanıyorum antrenmanlarıma devam ediyorum. Hedefim dünya şampiyonluğu unvanını alıp ülkeme getirmek ve İstiklal Marşımızı okutmak. Heyecanlıyım. Antrenmanlarımı sabah akşam yapıyorum. Ekibim çok sağlam. Dünyanın en iyi ekibiyle çalışıyorum eski dünya şampiyonları. Oldukça iyi bir hazırlık süreci geçirerek, 2 ay sonraki maça hazırlanıp yeni rakibimle ringe çıkacağım."