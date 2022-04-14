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    Ukrayna'da tutuklanan vekil Medvedçuk'un eşi, Erdoğan'dan yardım talebinde bulundu

    12 Nisan'da gözaltına alınan Ukrayna milletvekili Viktor Medvedçuk'un eşi Oksana Marçenko, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan yardım istediği bir video çekti.
    • 14.04.2022 - 02:34
    • Güncelleme : 14.04.2022 - 02:52
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    Ukrayna'da tutuklanan vekil Medvedçuk'un eşi, Erdoğan'dan yardım talebinde bulundu

    Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş 6 haftayı aşkındır sürerken, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky, ülkede Rusya yanlısı olduğu tespit edilen herkesin gözaltına alınacağını belirtti.

    Ukraynalı vekilin eşi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yardım istedi

    DHA'nın haberine göre; Ukraynalı yetkililer tarafından 12 Nisan'da gözaltına alınan Ukrayna milletvekili Viktor Medvedçuk'un eşi Oksana Marçenko, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan yardım talebini içeren bir video çekti. Marçenko, Türkçe altyazılı videosunu Youtube kanalına yükledi.

    "Size saygı duyuyorlar ve sizi dinliyorlar"

    Marçenko, baş örtüsü taktığı videosunda şunları söyledi:

    "Çok saygıdeğer Erdoğan. Ben muhalif lider Ukrayna milletvekili Viktor Medvedçuk'un eşi Oksana Marçenko. Yardım talebiyle size başvuruyorum.”

    “Sayın Cumhurbaşkanı, siz barışçıl diyalogdan yanasınız.  Ülkem Ukrayna'nın dostu olduğunuzu birçok kez söylediniz. Rusya'nın da dostusunuz. Buna inanıyorum. Türkiye'de 'iyi dost kara günde belli olur' derler... Ailem, ben, Viktor'la olan çocuklarımızın başına bu kara gün geldi. Viktor'un hayatı için çok endişe ediyorum. Çok büyük bir otoriteye sahipsiniz, size saygı duyuyorlar ve sizi dinliyorlar. Sayın Cumhurbaşkanı, eşim Viktor Medvedçuk'un kurtarılması ve serbest bırakılması için nüfuzunuzu kullanmanızı rica ederim."

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    Ukrayna da tutuklanan vekil Medvedçuk un eşi, Erdoğan dan yardım talebinde bulundu #4


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