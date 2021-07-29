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- Ukrayna'da uçak düştü: 4 ölü
Ukrayna'da uçak düştü: 4 ölü
Ukrayna'da içinde 1 pilot ve 3 gencin bulunduğu uçak, bir evin çatısına çakıldı. Uçakta bulunanlar hayatını kaybederken, evdekilere bir şey olmadı.
- Haber Merkezi
- 29.07.2021 - 05:46
Ukrayna’da küçük bir uçak müstakil bir evin çatısına düştü.
Kaza sonucu biri pilot 4 kişi hayatını kaybetti. Alev alan uçağa, kurtarma ekipleri müdahale etti.
40 YILLIK PİLOT
Öte yandan ölen gençlerden 17 yaşındaki Hershey Wiess'in İngiltere Londra'dan, Lazer Brill ve Avromi Framowitz'in de New York'tan geldiği aktarıldı.
Pilot Igor Tabanyuk'un ise 40 yıldır bu mesleği icra ettiği belirtildi.
Kazanın sebebi araştırılıyor.