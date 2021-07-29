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Ukrayna'da uçak düştü: 4 ölü

Ukrayna'da uçak düştü: 4 ölü

Ukrayna'da içinde 1 pilot ve 3 gencin bulunduğu uçak, bir evin çatısına çakıldı. Uçakta bulunanlar hayatını kaybederken, evdekilere bir şey olmadı.