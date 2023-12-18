Ukrayna'da Vladimir Zelensky'ye güven azalıyor Zelensky'ye güvendiğini söyleyenlerin oranı yüzde 62'ye düştü. Orduya olan güvendeki yüksek oran dikkat çekiyor.

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Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky için güven anketi yapıldı.

Sonuçlar, Zelensky'ye olan güvenin son dönemde azalış eğilimi gösterdiğini ortaya koydu.

Ukrayna Genelkurmay Başkanı Valeriy Zalujni'ye olan güvenin ise Zelensky'ye olandan daha yüksek çıkması dikkat çekiyor.

Zelensky'ye güven düşüşte

Zelensky'ye güven, Aralık 2022'deki yüzde 84'ten yüzde 62'ye geriledi. Aynı zamanda Ukrayna liderine güvenmediğini söyleyenlerin oranı da yüzde 5'ten yüzde 18'e çıktı.

Ülkedeki sivil hükümete olan güven yüzde 26'ya düştü. Bu oran geçen yıl yüzde 52'ydi.

Yüzde 96 'orduya güveniyorum' dedi

Ankete katılanların yüzde 96'sı orduya güvendiğini ifade etti. Yüzde 88 ise Zalujni'ye güven duyduğunu kaydetti.

Zelensky-Zalujni anlaşmazlığı

Öte yandan, mahkemelere ve savcılara olan güvenin sırasıyla yüzde 25 ve yüzde 21'den yüzde 12 ve yüzde 9'a düştüğü bildirildi.

Ukrayna basınına göre, sonuçlar, Zelensky ile Zalujni arasındaki anlaşmazlık iddialarına ilişkin haberlerin ardından geldi.