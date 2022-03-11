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    Ukrayna'da vurulan hastanedeki hamile kadınla ilgili ayrıntı

    Ukrayna'da vurulan hastanedeki hamile kadınla ilgili ayrıntı

    Savaştan önce eşiyle fotoğrafı paylaşılan Ukraynalı, vurulan hastaneden yaralı şekilde çıktı.
    • AA & Ensonhaber
    • 11.03.2022 - 15:04
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    Ukrayna'nın Mariupol kentindeki bir doğum hastanesi, geçtiğimiz günlerde Rus birliklerinin hava saldırısına uğradı.

    Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky, Rus birliklerinin hastaneye doğrudan saldırı düzenlediğini söyledi.

    BİNADAN YARALI ÇIKTI

    "İnsanlar, çocuklar enkaz altında." diyen Zelensky, ülkesinin hava sahasının kapatılması çağrısında bulundu.

    Saldırı sonucu hastane ve çevresinde oluşan hasar objektiflere yansırken, enkaza dönen binadan çıkan hamile bir kadınla ilgili ayrıntı göze çarptı.

    EŞİYLE ÇEKTİRDİĞİ FOTOĞRAF

    Hamile kadının eşiyle birlikte savaştan önce çektirdiği fotoğraf sosyal medyaya yansıdı. Kullanıcılar, "savaşın acımasız yüzü" şeklinde yorumlarda bulundu.

    Bombardıman sonrası ise söz konusu Ukraynalının vurulan hastaneden yüzü yaralı bir şekilde yorgana sarılarak çıktığı görüldü.

    RUSYA YALANLADI

    Rusya ise görüntüleri yalanlarken, söz konusu yapıya Ukraynalı askerlerin yerleştirildiğini iddia ediyor.

    Ukrayna da vurulan hastanedeki hamile kadınla ilgili ayrıntı #1

    Ukrayna da vurulan hastanedeki hamile kadınla ilgili ayrıntı #2

    Ukrayna da vurulan hastanedeki hamile kadınla ilgili ayrıntı #3


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