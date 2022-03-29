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    Ukrayna'da vurulan lojistik merkezle ilgili ekolojik felaket endişesi

    Rus güçlerinin hava saldırısı nedeniyle merkezde depolanan 50 bin ton gıda yok oldu. Yetkililer, gıdalardan yükselen kokunun ekolojik felakete yol açabileceğini söyledi.
    • AA
    • 29.03.2022 - 13:52
    • Güncelleme : 29.03.2022 - 13:53
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    Ukrayna'da vurulan lojistik merkezle ilgili ekolojik felaket endişesi

    Ukrayna'ya saldırılar düzenleyen Rusya, askeri tesislerin yanı sıra sivil noktaları da hedef alıyor.

    13 Mart'ta yapılan saldırıda Brovari şehrindeki lojistik merkez vuruldu. Merkezde 50 bin ton gıda depolanmış halde bulunuyordu.

    Uluslararası basın kuruluşları, Ukrayna Savunma Bakanlığı'nın düzenlediği turda, yıkılan soğutma deposunu görüntüledi. Ortaya çıkan tablonun ekolojik felakete yol açmasından endişe ediliyor.

    50 BİN TON GIDA YOK OLDU

    Brovari Belediyesi Başkanı İgor Saposhka, ağırlıklı olarak balık ve tavuk eti ile meyvelerin depolandığı lojistik merkeze hava saldırısı düzenlendiğini anımsattı.

    Saposhka, "Hava saldırısı sonucu depodaki 50 bin ton gıda yok oldu." dedi.

    GIDA KALINTILARINI TEMİZLEME ÇALIŞMALARI

    Bugüne kadar dumanların yükseldiği ve yangının sürdüğü olay yerinde, itfaiye ekiplerinin yoğun çalışmalarının devam ettiğini aktaran Saposhka, bölgede bir ekolojik felaketin yaşanmaması için 50 bin ton gıdanın kalıntılarını temizleyerek ortadan kaldırmaya çalıştıklarını söyledi.

    EKOLOJİK FELAKET ENDİŞESİ

    Lojistik merkezin yetkilileri de yaptıkları açıklamada, bozulan gıdalardan gelen kokunun havaya karıştığını, patlama sonucu gıda parçalarının çürüdüğünü ve havanın ısınmasıyla bunların daha sonra yağmur yoluyla tüm bölgede ekolojik felakete yol açabileceğini belirterek temizlik çalışmalarının kısa bir sürede tamamlanması için çalıştıklarını ifade etti.

    Basın mensupları, gezi kapsamında Brovari'de bulunan insanı yardım merkezleri ile Rusya'nın hava saldırıları sonucu yıkılan yapıları ziyaret ediyor.

    Ukrayna da vurulan lojistik merkezle ilgili ekolojik felaket endişesi #1

    Ukrayna da vurulan lojistik merkezle ilgili ekolojik felaket endişesi #2

    Ukrayna da vurulan lojistik merkezle ilgili ekolojik felaket endişesi #3


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