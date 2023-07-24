Ukrayna'da yaralanan görevlinin ambulanstaki zamana karşı yarışı kamerada Rusya’nın bombardımanı sırasında şarapnel nedeniyle ağır yaralanan Ukrayna Acil Durumlar Servisi çalışanını hastaneye yetiştirmek için zamanla yarışıldı.

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DHA

Rusya ve Ukrayna arasında başlayan savaş tüm şiddetiyle devam ediyor.

2'nci yılın geride kaldığı savaşta, Rus ordusu saldırılarını artırıyor.

Bu süreçte askerlerin savaşa hazırlık ve çatışmalarına ait çok sayıda görüntü sosyal medyaya düşüyor.

Ukraynalı görevli ağır yaralandı

Bu videolardan biri Ukrayna’nın Donetsk bölgesinde kaydedildi.

Rusya’nın düzenlediği bombardımanda bir şarapnel parçası, Ukrayna Acil Durumlar Servisi’nde Şef Yardımcısı olarak görev yapan Vlasenko’ya isabet etti.

Ağır yalanan Vlasenko, çalışma arkadaşları tarafından ambulansa taşındı.

Ambulansta zamana karşı yarış

Vlasenko’nun hayatını kurtarmak için zamanla yarış başladı. Ambulans kamerasınca kaydedilen görüntüde, çalışma arkadaşlarının Vsalenko’ya müdahale ettiği görüldü.

Ukrayna Acil Durumlar Servisi, hastaneye kaldırılan Vsalenko’nun hayati tehlikesinin sürdüğünü duyurdu.