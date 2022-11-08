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    Ukrayna’da yardım merkezlerinde temizlik ürünleri sıkıntısı yaşanıyor

    Ukrayna’nın Odessa kentinde kurulan yardım merkezinde her gün yüzlerce kişiye yardım eli uzatılırken, şampuan, sabun, deterjan sıkıntısı çekildiği ifade edildi.
    • 08.11.2022 - 21:21
    • Güncelleme : 08.11.2022 - 21:27
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    Ukrayna’da yardım merkezlerinde temizlik ürünleri sıkıntısı yaşanıyor

    Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırıları 24 Şubat’tan bu yana devam ederken, Ukrayna genelinde kurulan yardım merkezleri vatandaşlara yardım eli uzatmayı sürdürüyor.

    Odessa kentinde kurulan ve 26 Mart’tan bu yanan faaliyette olan yardım merkezinin müdürü Marina Vlademirovna, kentte yapılan yardımlar hakkında açıklama yaptı.

    “Şu anda gerçekten şampuana, sabuna, deterjana ihtiyacımız var, bunlar şu anda hiç yok”

    Günde yaklaşık 500 kişiye yardım malzemesi dağıtıldığını ifade eden Vlademirovna, “Şu anda gerçekten şampuana, sabuna, deterjana ihtiyacımız var, bunlar şu anda hiç yok” dedi.

    İHA'nın aktardığına göre merkezde her gün yaklaşık 50 gönüllü ile çalıştıklarını aktaran Vlademirovna, aynı zamanda Herson, Bakhmaç ve Donetsk’e de yardım malzemesi gönderdiklerini aktararak, söz konusu merkezin Odessa’nın en büyüğü olduğu ifade etti.

    Ukrayna’da yardım merkezlerinde temizlik ürünleri sıkıntısı yaşanıyor VİDEO

    Ukrayna’da yardım merkezlerinde temizlik ürünleri sıkıntısı yaşanıyor #1

    Ukrayna’da yardım merkezlerinde temizlik ürünleri sıkıntısı yaşanıyor #2

    Ukrayna’da yardım merkezlerinde temizlik ürünleri sıkıntısı yaşanıyor #3


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