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    Ukrayna'da yeni yıl hazırlıkları: 12 metrelik yılbaşı ağacı dikildi

    Ukrayna'nın başkenti Kiev'e yaklaşan 25 Aralık Noel Bayramı ve yeni yıl kutlamaları için dikilen 12 metrelik yılbaşı ağacının aydınlatma enerji tasarruflu ışıklarla olacak.
    • 17.12.2022 - 17:24
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    Ukrayna'da yeni yıl hazırlıkları: 12 metrelik yılbaşı ağacı dikildi

    Rusya ile savaşın sürdüğü Ukrayna'da saldırılar sonrası elektrik kesintileri nedeniyle enerji tasarrufu devam ediyor..

    Buna rağmen yeni yılı kutlamak isteyen Ukraynalılar, savaşın gölgesinde hazırlıklarını sürdürüyor..

    Kiev'de 12 metrelik yılbaşı ağacı

    Kiev Belediye Başkanı Vitali Klitschko bugün resmi sosyal medya hesaplarından açıklama yaparak 12 metrelik yapay bir yılbaşı ağacı dikildiğini duyurdu.

    Ağaç enerji tasarruflu ışıklarla aydınlatılacak

    Ağacı, ‘boyun eğmezliğin’ bir sembolü olarak nitelendiren eski Dünya Ağır Sıklet Boks Şampiyonu Klitschko, yaşanan elektrik sıkıntısı nedeniyle ağacın belli saatlerde enerji tasarruflu ışıklarla aydınlatılacağını belirtti.

    Bahsi geçen ışıkların jeneratörle şarj edileceğini ifade eden Klitschko, ağacın alt kısmının Ukrayna’ya destek olan ülkelerin bayraklarıyla süsleneceğinin altını çizdi. Belediye Başkanı Klitschko, ağaç ve aydınlatma için para harcanmadığını, hepsinin hayırseverlerin yardımıyla yapıldığını belirtti.

    Ukrayna da yeni yıl hazırlıkları: 12 metrelik yılbaşı ağacı dikildi #1

    Dün 72 füze atıldı

    Rusya’nın gerçekleştirdiği füze ve drone saldırıları sonrasında Ukrayna’nın enerji altyapısı zarar görerek enerji kıtlığı yaşanmaya başlamıştı. Bu sebeple ülkede sık sık elektrik kesintileri ile enerji tasarrufu yapılmaya başlandı.

    Ukrayna hükümeti dün düzenlenen saldırılarla ilgili “Sabah 09.00 itibariyle Rus ordusu, hava ve deniz kuvvetleri aracılığıyla Ukrayna toprakları üzerinde 72 füze ateşledi. Kiev, Harkiv, Dnipropetrovsk, Poltava, Kryvyi Rih, Odesa, Herson ve Kremenchuk'taki altyapı tesisleri hedef alındı. Elektrik kesintisine ek olarak, en az 6 bölgede hücresel iletişim, internet ve su temininde ciddi kesintiler yaşanıyor. Beş bölgede demiryolunun işletilmesinde ciddi sorunlar yaşanıyor” açıklamasını yaptı.

    Ukrayna da yeni yıl hazırlıkları: 12 metrelik yılbaşı ağacı dikildi #2

    Ukrayna da yeni yıl hazırlıkları: 12 metrelik yılbaşı ağacı dikildi #3

    Ukrayna da yeni yıl hazırlıkları: 12 metrelik yılbaşı ağacı dikildi #4

    Ukrayna da yeni yıl hazırlıkları: 12 metrelik yılbaşı ağacı dikildi #5


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