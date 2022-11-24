Ukrayna'da yıkılan stratejik Antonovski Köprüsü'nün son hali

Rusya'nın Ukrayna'nın Herson kentinden geri çekilmesinin ardından yıkılan stratejik öneme sahip Antonivka Köprüsü görüntülendi.

Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırıları devam ederken, Rus güçlerinin Ukrayna’nın Herson kentinden geri çekilmesinin ardından yıkılan stratejik öneme sahip Antonivka Köprüsü görüntülendi.

Rus güçleri, Ukrayna’nın karşı saldırıları nedeniyle 11 Kasım’da Herson kentinden Dinyeper Nehri’nin sol kıyısına geçmişti. Nehir üzerinde bulunan köprü ise yıkılmıştı.

Köprünün kim tarafından ve nasıl yıkıldığı henüz netlik kazanmazken, Rus güçlerinin Ukrayna güçlerinin nehrin karşı yakasına geçmesini engellemek için köprüyü havaya uçurduğu düşünülüyor.

Kırım'a giden tek geçiş güzergahı

Antonivka Köprüsü, Herson kent merkezinden Kırım'a giden tek geçiş güzergahı olarak biliniyor. Dinyeper Nehri’nin geçilebileceği bir sonraki nokta ise Herson kentinden 70 kilometreden fazla uzaklıkta bulunuyor.

Ukrayna ve Rusya söz konusu köprüyü daha önce de hedef almıştı

Ukrayna ordusu, 27 Temmuz’da Antonivka Köprüsü’nü Herson’u Rus güçlerinden geri almak ve Rusya'nın bölgedeki kuvvetlerine takviyesini engellemek için hedef almıştı. Köprünün üzerindeki yolda hasar meydana gelmişti. Rus ordusu ise, 4 Mayıs’ta Antonivka Köprüsü’nü füze ile hedef almıştı.