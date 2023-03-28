Ukrayna'da yolcu otobüsü kaza yaptı: 18 yaralı

İHA
Polonya’nın başkenti Varşova’dan Ukrayna’nın Odessa kentine giden yolcu otobüsü, Ukrayna'nın Hmelnitski kenti yakınlarında şarampole yuvarlandı.
18 yaralı hastaneye kaldırıldı
Kazada, 3’ü ağır toplam 18 kişi yaralandı. Yaralılar, kurtarma görevlileri tarafından Volochysk'te bulunan hastaneye kaldırıldı.
Yetkililer, otobüste 2’si şoför toplam 25 kişinin bulunduğunu aktardı.
Şoförün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi kazayı getirdi
Ukrayna polisinin olay yerinde yaptığı ilk incelemelere göre, kazanın kötü hava koşulları nedeniyle şoförün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu meydana geldiği ifade edildi.