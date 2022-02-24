Ukrayna’daki benzin istasyonları önünde uzun kuyruklar

Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesi sonrası, Harkiv'e giden ana yol üzerinde benzin istasyonları önünde uzun kuyruklar oluştuğu görüldü.

Rusya Lideri Vladimir Putin, Donbas'a askeri harekat emrini verdi.

Ukrayna topraklarını işgal etme niyetleri olmadığını belirten Putin, “Operasyonun amacı sivillerin hayatını korumak.” dedi.

Dışarıdan gelecek müdahalelere karşılık verileceğini de söyleyen Rus lider, Ukrayna askerlerine silah bırakma ve çekilme çağrısı yaptı.

BÖLGEDE SON DURUM

Askeri müdahale sonrası Ukrayna İçişleri Bakanlığı Danışmanı, Kiev'de 1 kişinin öldüğünü ve 1 kişinin yaralandığını açıkladı.

Bir başka haber kaynağı da Ukrayna’nın, Rusya'ya ait olan 5 uçak ve bir helikopterin düşürüldüğünü aktardı.

Bunun yanı sıra, Ukrayna polisi ayrılıkçıların elindeki Luhansk bölgesinde iki köyün ele geçirildiğini belirtti.

Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesi sonrası, benzin istasyonlarında kuyruklar oluştu VİDEO

BENZİN İSTASYONLARI ÖNÜNDE UZUN KUYRUKLAR

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın hava savunma sistemlerini etkisiz hale getirildiğini duyururken, Harkiv'e giden ana yol üzerinde benzin istasyonları önünde uzun kuyruklar oluştuğu görüldü.

BANKA VE ECZANE ÖNLERİ DE AYNI

Öte yandan Kiev'de banka ve eczane önlerinde de sıralar oluştuğu gözlendi.