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    Ukrayna'daki bombardımanda ölen anne ve oğlu evlerinin bahçesine gömüldü

    İrpin'de siteye düzenlenen bombardımanda can veren anne ve oğlu, sitenin bahçesine defnedildi.
    • İHA
    • 14.03.2022 - 09:20
    • Güncelleme : 14.03.2022 - 09:42
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    Ukrayna'daki bombardımanda ölen anne ve oğlu evlerinin bahçesine gömüldü

    Rus ordusunun Ukrayna'da başlattığı askeri harekat 19'uncu gününde devam ediyor.

    Askeri noktaların yanı sıra, yerleşim alanları da Rus güçleri tarafından vuruluyor.

    Kiev'e 20 kilometre uzaklıktaki Ukrayna'nın İrpen kentinde bulunan site, bombardımana tutuldu.

    SALDIRIDAN KAÇAMADILAR

    Sitede yaşayan Marina Met ve 12 yaşındaki oğlu İvan Met, saldırı sonucu hayatını kaybetti.

    SİTELERİNİN BAHÇESİNE DEFNEDİLDİLER

    Site sakinlerini yasa boğan olayda, ölen anne ve oğulun cansız bedenlerini bombalanan sitenin bahçesine gömme kararı alındı.

    Bahçede yapılan mezar kazısı sonrasında anne ve oğul, can verdikleri sitenin bahçesine gömüldü.

    Ukrayna'daki bombardımanda ölen anne ve oğlu evlerinin bahçesine gömüldü VİDEO

    Ukrayna daki bombardımanda ölen anne ve oğlu evlerinin bahçesine gömüldü #1

    Ukrayna daki bombardımanda ölen anne ve oğlu evlerinin bahçesine gömüldü #2


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