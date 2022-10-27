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    Ukrayna'daki füze saldırılarının arkasındaki Rus gizli birimi ifşa oldu

    Ukrayna'daki füze saldırılarının arkasındaki Rus gizli birimi ifşa oldu

    Ukrayna'daki hedeflerin belirlenip füze saldırısı gerçekleştirilmesinde parmağı olan 30'u aşkın Rus askeri gizli biriminde bulunan mühendisler ifşa edildi.
    • 27.10.2022 - 03:57
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    Rusya ve Ukrayna arasında devam eden ve 9 ayı aşan savaşta çatışmalar sürüyor. Savaş sebebiyle bir çok sivil yaşamını yitirirken, binlerce vatandaş yurdunu terketmek zorunda kaldı.

    Savaşın üzerinden geçen bunca zamanın ardından ortaya yeni bilgiler de çıkmaya devam ediyor.

    Gizli Rus askeri birimi

    İngiliz araştırma kurulu Bellingcat’in raporuna göre, Ukrayna'daki ölümcül füze saldırılarının arkasında çoğunluğu genç mühendisler ve bilişim teknoloji uzmanlarından oluşan gizli bir Rus askeri birimi bulunuyor.

    Ukrayna daki füze saldırılarının arkasındaki Rus gizli birimi ifşa oldu #1

    3 ekipten oluşuyorlar

    Bellingcat, en az 33 askeri mühendisin Rusya Genelkurmay Bakanlığı’nın az bilinen Ana Hesaplama Merkezi'nde (GVT'ler) çalıştığını yazdı. Bu mühendislerin, deniz, hava ve karadan fırlatılan seyir füzelerinden sorumlu ve Moskova ve St. Petersburg'daki güvenli komuta merkezlerinden çalışan 10 kişilik üç ekibe bölündüğü aktarıldı.

    Raporda, “Bazılarının daha önce donanma kaptanı veya gemi mühendisi olarak askerlik hizmeti vardı. Diğerleri, kurumsal BT uzmanları veya oyun tasarımcıları olarak daha önce sivil iş deneyimine sahipti” ifadeleri kullanıldı.

    Ukrayna daki füze saldırılarının arkasındaki Rus gizli birimi ifşa oldu #2

    Füze saldırılarının planlanma aşamaları

    Bununla birlikte, isminin gizli kalması koşuluyla konuşmayı kabul eden bir GVT üyesi füze saldırılarının planlama aşamasını şöyle anlattı:

    “Füze atma öncesi planlamak birçok sorunu beraberinde getirir. Fırlatma alanından hedefe uçuş yolunun tamamının simülasyonu oluşturulur. Ortaya çıkan rotayı ayarlamak için çeşitli girdilere dayalı algoritma yazılımcılar tarafından yazılır. Daha sonra füze hedefine fırlatılır.”

    Ukrayna daki füze saldırılarının arkasındaki Rus gizli birimi ifşa oldu #3

    Kilit isim Yarbay Igor Bagnyuk

    Bellingcat, Rusya'nın askeri mühendislik okullarının mezunları arasındaki telefon görüşmelerini takip ederek ve Rusya'da karanlık internet ağlarına düşen istihdam verilerini analiz ederek GVT üyeleri hakkında bilgi edindiğini aktardı. Kuruluşun bildirdiğine göre, bu gizli birliğin arkasındaki isim ise Yarbay Igor Bagnyuk olarak açıklandı.

    Bellingcat, Bagnyuk ve emrindeki askerlerin Ukrayna'nın askeri ve güvenlik komuta merkezlerini ve ulusal enerji şebekelerini hedef aldığını iddia etti.

    Ukrayna daki füze saldırılarının arkasındaki Rus gizli birimi ifşa oldu #4

    Siviller hedef alındı

    Bununla birlikte, açık kaynaklı kanıtlar, birden fazla füzenin askeri olmayan hedeflere çarptığını, konut binalarına zarar verdiğini, anaokullarını ve oyun alanlarını vurduğunu gösterdi.

    10-18 Ekim tarihleri ​​arasındaki en büyük Rus saldırı dalgasında, en az 70 Ukraynalı sivil öldürüldü ve ülkenin enerji altyapısının yüzde 40'ı yıkıldı. Bellingcat'in raporu, GVT'lerin en az 2 Ekim'den beri en son saldırılara hazırlandıklarını öne sürdü.

    Ukrayna daki füze saldırılarının arkasındaki Rus gizli birimi ifşa oldu #5

    Emir-komuta zinciri açıklandı

    Belingcat ayrıca, Bagnyuk'un bireysel fotoğraflarını ve birimin grup fotoğraflarını sağlayan birlik üyesine atıfta bulunarak,  Bagnyuk'un GVT'lerin "füze ​​ön planlayıcıları alt birimine" komuta ettiğini açıkladı.

    Bellingcat'ın raporuna göre, Bagnyuk'un Suriye'de görev yaptığına inanılıyor ve kanıtlar, o ülkedeki füze saldırılarını da koordine ettiğini gösteriyor.

    Belllingcat, elde ettiği veriler kapsamında gizli birimi emir komuta şemasının da ortaya çıkarıldığını açıkladı. Bua göre, en tepede Tümgeneral Baranov yer alırken, ardından Albay Kapshuk, Yarbay Bagnyuk ve  Yarbay Anton Timoshinov geliyor.

    Ukrayna daki füze saldırılarının arkasındaki Rus gizli birimi ifşa oldu #6


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