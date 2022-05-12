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    Ukrayna'daki gönüllüler kamuflaj ağları örüyor

    Lviv'de gönüllüler Ukrayna ordusuna kamuflaj ağı örerek destek veriyor.
    • 12.05.2022 - 10:16
    • Güncelleme : 12.05.2022 - 11:22
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    Ukrayna'daki gönüllüler kamuflaj ağları örüyor

    Rusya-Ukrayna arasında 24 Şubat tarihinde başlayan savaş tüm hızıyla devam ediyor.

    Savaşın ilk günlerinden itibaren hedef alınan Ukrayna'daki birçok kent, saldırılara maruz kalıyor.

    Orduya kamuflaj desteği

    Ukrayna'daki saldırılar devam ederken,  hayatta kalma mücadelesi veren siviller ise Ukrayna ordusuna destek vermeye çalışıyor.

    Polonya sınırına yakın Lviv kentindeki gönüllüler Ukrayna ordusu için askeri kamuflaj ağlarını özenle hazırlıyor.

    Ukrayna daki gönüllüler kamuflaj ağları örüyor #1

    Ukrayna daki gönüllüler kamuflaj ağları örüyor #2

    Ukrayna daki gönüllüler kamuflaj ağları örüyor #3

    Ukrayna daki gönüllüler kamuflaj ağları örüyor #4

    Ukrayna daki gönüllüler kamuflaj ağları örüyor #5

    Ukrayna daki gönüllüler kamuflaj ağları örüyor #6


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