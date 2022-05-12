- Haberler
- Dünya Haberleri
- Ukrayna'daki gönüllüler kamuflaj ağları örüyor
Ukrayna'daki gönüllüler kamuflaj ağları örüyor
Lviv'de gönüllüler Ukrayna ordusuna kamuflaj ağı örerek destek veriyor.
- 12.05.2022 - 10:16
- Güncelleme : 12.05.2022 - 11:22
Rusya-Ukrayna arasında 24 Şubat tarihinde başlayan savaş tüm hızıyla devam ediyor.
Savaşın ilk günlerinden itibaren hedef alınan Ukrayna'daki birçok kent, saldırılara maruz kalıyor.
Orduya kamuflaj desteği
Ukrayna'daki saldırılar devam ederken, hayatta kalma mücadelesi veren siviller ise Ukrayna ordusuna destek vermeye çalışıyor.
Polonya sınırına yakın Lviv kentindeki gönüllüler Ukrayna ordusu için askeri kamuflaj ağlarını özenle hazırlıyor.