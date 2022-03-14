Ukrayna’daki hastane saldırısında yaralanan kadın bebeğiyle birlikte öldü

Sedye üzerindeki fotoğrafıyla Rusya-Ukrayna savaşının simgesi haline gelen hamile kadın ile bebeği hayatını kaybetti. O görüntüler için Londra'daki Rusya Büyükelçiliği, “sahte haber” demişti.

Rus ordusunun kuşattığı Mariupol şehrinde, çocuk hastanesi vuruldu.

3 kişi öldüğü o saldırıda, 9 aylık hamile kadın da yaralandı.

Hamile kadının sedye ile başka bir hastaneye nakledilmesi sırasında çekilen o görüntü, dünya medyasının gündemine oturdu.

BEBEĞİNİ KAYBEDECEĞİNİ ANLADI

Savaşın simgesi haline gelen kadın, cepheye daha yakın olan başka bir hastaneye kaldırıldı.

Doktorlar kendisini hayatta tutmaya çalışırken karnındaki bebeği kaybettiğini anlayan anne adayı, sağlık görevlilerine, "Beni de öldürün" diye bağırmaya başladı.

ANNE DE BEBEK DE ÖLDÜ

Cerrah Timur Marin, kadının leğen kemiğinin ezildiğini kalçasında kırık olduğunu, bebeğin sezaryen ile doğurtulduğunu ancak ‘yaşam belirtisi göstermediğini’ açıkladı.

Hemen anneye odaklandıklarını aktaran Marin, ancak 30 dakika süren müdahaleye karşın annenin de tepki vermediğini dile getirdi.

Cerrah Marin, “Ne yazık ki ikisi de öldü” dedi.

EŞİ VE BABASI CANSIZ BEDENLERİ ALMAYA GİTTİ

Hastaneye yönelik çarşamba günü düzenlenen hava saldırısı sonrası yaşanan kaos sırasında kadının adının not edilmediği ancak daha sonra eşinin ve babasının, cansız bedenleri almaya geldiği belirtildi.

Bir sağlık görevlisi, “Birileri naaşlarını almaya geldi, en azından toplu mezara gömülmediler.” dedi

“SAHTE HABER” DEMİŞLERDİ

Savaş suçlarıyla suçlanan Rus yetkililer, doğum hastanesinin Ukraynalı aşırılık yanlıları tarafından üs olarak kullanılmak üzere ele geçirildiğini ve içeride hiçbir hasta ya da sağlık görevlisinin kalmadığını iddia etmişti.

Rusya'nın BM büyükelçisi ve Londra'daki Rusya Büyükelçiliği, görüntüleri “sahte haber” olarak nitelendirmişti.