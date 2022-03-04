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    Ukrayna'daki Rusya saldırılarından kaçan çocuklar oyuncaklarıyla ayrıldı

    Ukrayna'daki Rusya saldırılarından kaçan çocuklar oyuncaklarıyla ayrıldı

    Kendilerini bir anda savaşın ortasında bulan Ukraynalı çocuklar, evlerinden kurtarabildikleri oyuncakları ile ülkeyi terk etmek zorunda kaldı.
    • AA
    • 04.03.2022 - 11:02
    • Güncelleme : 04.03.2022 - 11:10
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    Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik başlattığı askeri operasyon, 9 gündür devam ediyor…

    Başkent Kiev dahil olmak üzere birçok bölgede halk, patlama ve siren sesleri ile yaşıyor. Rus birlikleri, sivil bölgeleri de hedef alıyor.

    Birçok Ukraynalı, saldırılardan korunabilmek için çareyi ülke dışına kaçmakta buldu. Çıkamayanlar ise sığınaklarda ve istasyonlarda zor yaşam koşulları altında mücadele etmeye başladı.

    Ülkelerinden ayrılmak zorunda kalan yüz binlerce insan, evinden alabildiği birkaç valiz ile bölgeden kaçmak için yola çıktı.

    KURTARABİLDİKLERİ OYUNCAKLARI ALDILAR

    Kendilerini bir anda savaşın ortasında bulan çocuklar ise aileleri ile hareket etti.

    Saldırıların en çok etkilediği çocuklar da terk etmek zorunda kaldıkları evlerinden sadece birkaç oyuncağı yanlarına alabildi.

    YENİ HAYATLARINA ADIM ATTILAR

    Ukrayna’nın farklı şehirlerinden Polonya sınırına en yakın kent olan Przemysl’e gelen binlerce Ukraynalı çocuk, kendilerini bekleyen yeni ve zorlu hayata evlerinden kurtarabildikleri son oyuncakları ile adım attı.

    Saldırıların ardından ülkesini terk eden Julia (12), Bogtana (12), Anastasia (10), Eva (7), Nastia (6), Sonia (10), Anna (7), Miroslava (4), Jasmin (2), Sofia (3), Jaroslaw (4) ve Nazar (9) kaçarken yanına bir oyuncağını alabilen ve yeniden evine diğer oyuncaklarına kavuşmayı umut eden çocuklardan birkaçı.

    Ukrayna daki Rusya saldırılarından kaçan çocuklar oyuncaklarıyla ayrıldı #1

    Ukrayna daki Rusya saldırılarından kaçan çocuklar oyuncaklarıyla ayrıldı #2

    Ukrayna daki Rusya saldırılarından kaçan çocuklar oyuncaklarıyla ayrıldı #3

    Ukrayna daki Rusya saldırılarından kaçan çocuklar oyuncaklarıyla ayrıldı #4

    Ukrayna daki Rusya saldırılarından kaçan çocuklar oyuncaklarıyla ayrıldı #5

    Ukrayna daki Rusya saldırılarından kaçan çocuklar oyuncaklarıyla ayrıldı #6

    Ukrayna daki Rusya saldırılarından kaçan çocuklar oyuncaklarıyla ayrıldı #7

    Ukrayna daki Rusya saldırılarından kaçan çocuklar oyuncaklarıyla ayrıldı #8

    Ukrayna daki Rusya saldırılarından kaçan çocuklar oyuncaklarıyla ayrıldı #9

    Ukrayna daki Rusya saldırılarından kaçan çocuklar oyuncaklarıyla ayrıldı #10

    Ukrayna daki Rusya saldırılarından kaçan çocuklar oyuncaklarıyla ayrıldı #11

    Ukrayna daki Rusya saldırılarından kaçan çocuklar oyuncaklarıyla ayrıldı #12

    Ukrayna daki Rusya saldırılarından kaçan çocuklar oyuncaklarıyla ayrıldı #13


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