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    Ukrayna'daki savaşta 213 çocuk öldü

    Ukrayna'daki savaşta 213 çocuk öldü

    Rusya ve Ukrayna arasında devam eden savaşta, 213 çocuğun hayatını kaybettiği ve 389’dan fazla çocuğun yaralandığı açıklandı.
    • 24.04.2022 - 23:08
    • Güncelleme : 24.04.2022 - 23:23
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    Rusya ile Ukrayna arasında 24 Şubat’tan beri devam eden savaşta siviller büyük zarar gördü.

    Sadece askeri noktaları değil, sivil yapıları da hedef alan Rus saldırılarında çok sayıda sivil hayatını kaybetti.

    213 çocuk hayatını kaybetti

    İHA'nın haberine göre; Ukrayna Başsavcılığı’nın basın servisinden yapılan açıklamada, “Rus ordusunun saldırılarında 602’den fazla çocuk acı çekti. Saldırılarda 213 çocuk hayatını kaybetti ve 389’dan fazla çocuk da yaralandı. İşgal edilen ve kurtarılan bölgelerdeki çalışmalar devam ettiği için bunlar son rakamlar değil” ifadeleri kullanıldı.

    Ukrayna daki savaşta 213 çocuk öldü #1

    Bölgelerdeki can kayıpları açıklandı

    Rusya’nın Ukrayna’daki birçok bölgeye saldırıları sürerken Ukrayna Başsavcılığı’nın basın servisinden yapılan açıklamada, Donetsk bölgesinde 122, Kiev bölgesinde 114, Harkov bölgesinde 91, Çernihiv bölgesinde 66, Herson bölgesinde 44, Mikolayiv bölgesinde 43, Luhansk bölgesinde 37, Zaporijya bölgesinde 27, Sumi bölgesinde 17, başkent Kiev’de 16 ve Jitomir bölgesinde 15 çocuğun hayatını kaybettiği aktarıldı.

    Ukrayna daki savaşta 213 çocuk öldü #2

    Rusya’nın dün Odessa’daki sivil alanlara düzenlediği saldırıda 3 aylık bir bebek annesi ile birlikte hayatını kaybetmişti.

    Ukrayna daki savaşta 213 çocuk öldü #3

    Ukrayna daki savaşta 213 çocuk öldü #4


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