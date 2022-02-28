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    Ukrayna’daki sivil kayıp, 352’ye yükseldi

    Ukrayna Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Ukrayna’ya yönelik düzenlenen saldırılarda, 14'ü çocuk 352 sivilin hayatını kaybettiği açıklandı.
    • İHA
    • 28.02.2022 - 00:42
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    Ukrayna’daki sivil kayıp, 352’ye yükseldi

    Rusya’nın 23 Şubat’tan bu yana Ukrayna’ya yönelik düzenlediği saldırılar devam ederken, can kaybı giderek artıyor.

    352 SİVİL HAYATINI KAYBETTİ

    Ukrayna Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Rusya’nın saldırılarında bugüne kadar 14'ü çocuk 352 sivilin hayatını kaybettiği belirtildi.

    116'sı çocuk olmak üzere bin 684 kişi ise yaralandı.

    Ukrayna’daki sivil kayıp, 352’ye yükseldi #1

    Ukrayna’daki sivil kayıp, 352’ye yükseldi #2


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