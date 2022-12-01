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    Ukrayna'daki trajik uçak kazası davası temyize gitmeyecek

    Ukrayna'da Malezya Havayolları'na ait uçağın düşürülmesindeki rollerinden dolayı 3 kişinin müebbet hapis cezasına çarptırılması kararının temyiz mahkemesine taşınmayacağın
    • 01.12.2022 - 21:06
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    Ukrayna'daki trajik uçak kazası davası temyize gitmeyecek

    2014'ün ek kanlı olaylarından biri Ukrayna'da, Malezya Hava Yolları'na ait MH17 sefer sayılı uçağın düşürülmesi olmuştu.

    Olayla ilgili davada Rus Albay İgor Girkin, Rusya Silahlı Kuvvetler Genelkurmayına bağlı askeri istihbarat teşkilatı GRU Subayı Sergey Dubinsky ve Ukrayna vatandaşı Leonid Kharchenko'ya geçtiğimiz Kasım ayında müebbet hapis cezası verilmişti.

    İHA'nın haberine göre eski GRU üyesi Oleg Pulatov ise davadan beraat etti. Hollandalı savcılar tarafından dava ile ilgili yapılan açıklamada, kararın temyiz mahkemesine gitmeyeceği bildirildi.

    2014'te yaşanan trajik olay

    Malezya Hava Yolları’nın MH17 sefer sayılı Boeing 777 tipi yolcu uçağı Temmuz 2014’de Amsterdam- Kuala Lumpur seferini gerçekleştirdiği sırada Ukrayna’nın doğusunda düşürülmüştü. Uçakta bulunan 80'i çocuk, 15'i mürettebat toplam 298 kişiden kurtulan olmamıştı.

    Uçakta 17 ülkeden yolcu bulunurken, yolcuların 196'sı Hollanda'dan, 43'ü Malezya'dan, 38'i Avustralya'dan ve 10'u Birleşik Krallık'tandı.
    Uluslararası bir araştırmacı ekibi geçtiğimiz yıl uçağın bir Rusya yapımı askeri füze ile vurulduğunu açıklamıştı. Rusya ise suçlamaları reddetmişti.

    Ukrayna daki trajik uçak kazası davası temyize gitmeyecek #1

    Ukrayna daki trajik uçak kazası davası temyize gitmeyecek #2


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