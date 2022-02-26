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    Ukrayna'daki Türk vatandaşlarının tahliyesi başladı

    Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesi sonucu ülkede mahsur kalan Türk vatandaşları, Türkiye'nin Kiev Büyükelçiliği'nin tahsis ettiği otobüsle Türkiye'ye getiriliyor.
    • İHA
    • 26.02.2022 - 02:42
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    Ukrayna'daki Türk vatandaşlarının tahliyesi başladı

    Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik işgali 2. gününde de devam ederken, saldırılar sonucu Ukrayna'da mahsur kalan Türk vatandaşları, Türkiye'nin Kiev Büyükelçiliği tarafından tahsis edilen otobüs ile Türkiye'ye getiriliyor.

    "DEVLETİMİZ BİZE OTOBÜS SAĞLADI, BİZ DE VATANIMIZA DÖNÜYORUZ"

    Tahliye otobüsünde bulunan Türk vatandaşlarından Burak Tanış yaptığı açıklamada, "Yaklaşık 120 kişi, 2 gündür Türkiye'nin Kiev Büyükelçiliği'nde kalıyorduk. Devletimiz bize bugün 2 otobüs sağladı, biz de vatanımıza dönüyoruz. Şu an otobüslerde bebeğinden yaşlısına, iş insanından öğrencisine herkes var" ifadelerini kullandı.

    Ukrayna daki Türk vatandaşlarının tahliyesi başladı #1

    Ukrayna daki Türk vatandaşlarının tahliyesi başladı #2


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