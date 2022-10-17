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    Ukrayna’dan AB’ye İran çağrısı: Yaptırım uygulayın

    Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba, İran’a yönelik Rusya’ya ‘insansız hava aracı’ sağladığı gerekçesiyle yaptırım çağrısında bulundu.
    • 17.10.2022 - 20:01
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    Ukrayna’dan AB’ye İran çağrısı: Yaptırım uygulayın

    Ukrayna, son günlerde Kiev’e yönelik düzenlenen saldırılarda Rusya tarafından İran’dan temin edilen Shahed-136 tipi kamikaze dronelarının kullanıldığını ifade etti.

    Rusya’dan bu iddialara herhangi bir yanıt gelmezken, Ekim ayının başında İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, söz konusu iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirtmişti.

    "AB'ye, Rusya'ya insansız hava aracı sağladığı için İran'a yaptırım uygulama çağrısında bulundum"

    DHA'nın aktardığına göre Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler Konseyi’ne hitap eden Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba, “Muhtemelen hava saldırısı sirenleri nedeniyle bir sığınaktan AB Dış İlişkiler Konseyi’ne hitap eden ilk dışişleri bakanıyım. Daha fazla hava savunması ve cephane tedariki talep ettik. AB'ye, Rusya'ya insansız hava aracı sağladığı için İran'a yaptırım uygulama çağrısında bulundum. AB'nin Rusya'ya yönelik 9’uncu yaptırım paketi güçlü olmalı” dedi.

    Ukrayna’dan AB’ye İran çağrısı: Yaptırım uygulayın #1


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