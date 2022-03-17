Ukrayna'dan Avrupa'ya çağrı: Putin'i savaş suçlusu olarak tanıyın

Savunma Bakanı Reznikov, Rus lider konusundaki taleplerini Avrupa Parlamentosu üyelerine aktardı.

ABD Başkanı Joe Biden, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin için "savaş suçlusu" ifadesini kullanmıştı.

Biden'ın açıklamasının ardından konuşan Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov, benzer yönde çağrıda bulundu.

AVRUPA'YA PUTİN ÇAĞRISI

Reznikov, Avrupa Birliği milletvekillerine seslendiği konuşmasında, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarının ardından Putin'in bir "savaş suçlusu" olarak tanınması gerektiğini söyledi.

Video bağlantısı yoluyla konuşan Reznikov, "Tüm Avrupa Parlamentosu üyelerine Putin'in bir savaş suçlusu olduğunu kabul etmeleri için çağrıda bulunuyorum." dedi.

BRÜKSEL'DEN NET AÇIKLAMA YOK

Biden, Putin için söz konusu ifadeleri kullanırken, AB ise net açıklamalardan kaçınıyor.

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Ukrayna'nın güneyindeki bir doğum hastanesinin bombalanmasının savaş suçu olabileceğini belirtmişti.