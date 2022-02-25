Rus saldırılarına rağmen ülkesinden ayrılmayan Kırımlı gazeteci Gülsüm Khalilova, yaptığı bir yayınla, “Korkarak yaşamaktansa, şereflice ölmek daha güzeldir” mesajını verdi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in dün sabah Ukrayna’ya başlattığı askeri operasyonla başkent Kiev başta olmak üzere birçok kentten patlama sesleri yükseldi.

Bölgede yaşayan halk, kendilerini güvene alabilmek için bulundukları bölgeleri terk etti.

Tüm bu gelişmeler ederken, Kırımlı gazeteci Gülsüm Khalilova’nın yaptığı yayın sosyal medyanın gündemine oturdu.

Ülkesini Rus saldırılarına rağmen terk etmeyen Khalilova, tüm dünyaya “Korkarak yaşamaktansa, şereflice ölmek daha güzeldir." mesajını verdi.

“21. YÜZYILDA 1941 KARANLIĞINI YAŞIYORUZ”

Gülsün Khalilova, video mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Savaşın içinden herkese merhaba. Belki bu sizinle son yayınımız olur. Çünkü başkent sürekli vuruluyor. Hükümet yetkilileri insanlara sığına gitmeleri için çağrılarda bulunuyor. 21. yüzyılda 1941 yılının karanlığını yaşıyoruz.

Ukrayna’dan ayrılmayan Gülsüm Khalilova: Şereflice ölmek daha güzel VİDEO







“ŞEREFLİCE ÖLMEK DAHA GÜZELDİR”

Biz buradayız, çalışmaya devam ediyoruz. Bizim kanal Rusya tarafından bilinen bir kanal ve ilk hedefleri arasında ama olsun. Korkarak yaşamaktansa, şereflice ölmek daha güzeldir.





“KAFASINI KUMA DÖNMÜŞ DÜNYA KINAMAKLA MEŞGUL”

Bir yandan Ukrayna askerlerinin arabalarını ele geçirip Rusya Kiev’e girmeye çalışıyor. Askerler ve halk işgalcilere karşı direniyor. 21. asırda Avrupa'nın göbeğinde bir ülke resmen işgal ediliyor. Kafasını kuma gömmüş dünya ise sadece kınamakla meşgul. Hatta kınamaktan korkanlar da var.

“ANLAYACAKLAR AMA GEÇ OLACAK”

Ama bir gün gelecek, onların da başkenti işgal edilince anlayacaklar ama geç olacak. Kiev’den herkese sevgiler…”