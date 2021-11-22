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    Ukrayna’dan Belarus sınırında askeri tatbikat

    Ukrayna, göçmen krizi yaşadığı Polonya-Belarus sınırında askeri tatbikat düzenledi.
    • İHA
    • 22.11.2021 - 20:15
    • Güncelleme : 22.11.2021 - 20:22
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    Ukrayna’dan Belarus sınırında askeri tatbikat

    Ukrayna ve Belarus arasında yaşanan göçmen krizi devam ediyor.

    BELARUS SINIRINDA ASKERİ TATBİKAT

    Ukrayna Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Belarus sınırında askeri tatbikat düzenlendiği bildirildi.

    Askeri tatbikatın Ukrayna’nın Belarus sınırına yakın bölgesi Jitomir’de yapıldığı aktarılan açıklamada, tatbikata hava indirme birliklerinin katıldığı ve tatbikatta gerçek mühimmat kullanıldığı kaydedildi.

    TATBİKATA HEM HAVA HEM KARA BİRLİKLERİ KATILDI

    Tatbikatta bir düşman hedefine saldırı için havadaki birliklerin ve zırhlı personel taşıyıcıların inişinin simüle edildiği açıkladı. Söz konusu tatbikata, hem hava hem de kara birliklerinin katıldığı ifade edildi.

    Ukrayna’dan Belarus sınırında askeri tatbikat VİDEO

    Ukrayna’dan Belarus sınırında askeri tatbikat #1

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