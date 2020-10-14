Lviv kentinden İstanbul’a sahte pasaport ile yasa dışı gelmeye çalışan ve yanında 3 çocuk bulunan kadın gözaltına alındı.

Ukrayna’nın Lviv kentinden İstanbul’a yasa dışı yolla gelmeye çalışan sahte pasaportlu kadın, Ukrayna'da havalimanında gözaltına alındı.

Ukrayna polisinden yapılan açıklamada, kadının 24 yaşında olduğu ve yanında 3 çocuk bulunduğu belirtildi.

KADIN GÖZALTINA ALINIP, BARINMA MERKEZİNE GÖTÜRÜLDÜ

Çocukların kadının kendi çocuğu olup olmadığı bilgisi paylaşılmazken, kadının verdiği ifadede Kırgızistan vatandaşı olduğunu belirttiği açıklandı. Kadının gözaltına alındığı ve barınma merkezine götürüldüğü bildirildi.

Ukrayna’dan İstanbul’a sahte pasaportla gelmeye çalıştı İZLE

Gözaltına alınan kadının kimliği ve Ukrayna’ya nasıl geldiğinin araştırıldığı belirtildi.