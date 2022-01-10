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    Ukrayna’dan Kazakistan protestolarına destek

    Ukrayna’dan Kazakistan protestolarına destek

    Ukraynalılar, Kazakistan protestolarına “Putin’e hayır” pankartları ile destek verdi.
    • İHA
    • 10.01.2022 - 19:57
    • Güncelleme : 10.01.2022 - 20:57
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    Ukrayna’nın başkenti Kiev’de ve Harkov şehrinde dün düzenlenen gösterilerde “Putin’e hayır” pankartı dikkat çekerken, Ukrayna ve Kazakistan bayrakları birlikte dalgalandı.

    DİRENİŞ ÇAĞRISI YAPTILAR

    Düzenlenen protesto ile bir araya gelen Ukraynalılar direniş çağrısında bulundu.

    Kiev’deki protestocular arasında yer alan Olga Angelova, “Diktatör Putin SSCB’yi zorla yeniden inşa etmek istiyor” dedi.

    Rusya’nın Ukrayna topraklarındaki işgal tartışmalarına da değinen Angelova, Ukraynalıların işgallere direneceğini ifade etti.

    Ukrayna’dan Kazakistan protestolarına destek #1

    Ukrayna’dan Kazakistan protestolarına destek #2

    KAZAKİSTAN'A DESTEK İÇİN ASKER VE ARAÇ GÖNDERİLMİŞTİ

    Ermenistan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Rusya Federasyonu ve Tacikistan ülkelerinin yer aldığı Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (KGAÖ), Kazakistan’daki protestoları bastırmak amacıyla 2 bin 300 asker ve 250 askeri araç göndermişti.

    Kazakistan Sağlık Bakanlığı’ndan alınan verilere göre, olayların başladığı günden bu yan 103’ü Alamatı kentinde olmak üzere toplam 164 kişi hayatını kaybetti.

    Ukrayna’dan Kazakistan protestolarına destek #3

    Ukrayna’dan Kazakistan protestolarına destek #4

    Ukrayna’dan Kazakistan protestolarına destek #5


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