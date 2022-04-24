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    Ukrayna'dan Polonya'ya geçen mülteci sayısı 2.9 milyon oldu

    24 Şubat'tan bu yana Ukrayna'daki savaştan kaçarak Polonya'ya geçenlerin sayısı 2 milyon 935 bine ulaştı.
    • Haber Merkezi
    • 24.04.2022 - 16:23
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    Ukrayna'dan Polonya'ya geçen mülteci sayısı 2.9 milyon oldu

    Rusya'nın başlattığı askeri harekatla savaşa sürüklenen Ukrayna'dan göçler devam ediyor.

    Milyonlarca Ukraynalının terk ettiği ülkelerinden göçler henüz sona ermedi.

    Polonya'ya göç eden Ukraynalı mültecilerin sayısı 2.9 milyona dayandı.

    Polonya, net rakam verdi

    Polonya Sınıf Muhafızları sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “24 Şubat’tan bu yana Ukrayna’dan Polonya’ya 2 milyon 935 bin mülteci giriş yaptı. 23 Nisan’da 15 bin 100 mülteci, 22 Nisan’da ise 17 bin 700 mülteci sınırı geçti” denildi.

    Açıklamada, son haftada ülkeye giriş yapan mülteci sayısında düşüş görüldüğü belirtildi.

    Ukrayna dan Polonya ya geçen mülteci sayısı 2.9 milyon oldu #1


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