Ukrayna'dan Polonya'ya geçen mülteci sayısı 2.9 milyon oldu

24 Şubat'tan bu yana Ukrayna'daki savaştan kaçarak Polonya'ya geçenlerin sayısı 2 milyon 935 bine ulaştı.

Rusya'nın başlattığı askeri harekatla savaşa sürüklenen Ukrayna'dan göçler devam ediyor.

Milyonlarca Ukraynalının terk ettiği ülkelerinden göçler henüz sona ermedi.

Polonya'ya göç eden Ukraynalı mültecilerin sayısı 2.9 milyona dayandı.

Polonya, net rakam verdi

Polonya Sınıf Muhafızları sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “24 Şubat’tan bu yana Ukrayna’dan Polonya’ya 2 milyon 935 bin mülteci giriş yaptı. 23 Nisan’da 15 bin 100 mülteci, 22 Nisan’da ise 17 bin 700 mülteci sınırı geçti” denildi.

Açıklamada, son haftada ülkeye giriş yapan mülteci sayısında düşüş görüldüğü belirtildi.