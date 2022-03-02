Rusya’nın devam eden Ukrayna saldırılarında Romanya sınırında araç kuyrukları oluşurken, araçları olmayan Ukraynalılar sınırı yürüyerek geçmeye çalışıyor.

Rusya’nın Ukrayna'ya yönelik saldırısı 7’nci gününde devam ederken, ülkeden kaçışlar da hız kazandı.

Çatışmaların şiddetlendiği şehirlerden sınır bölgelerine gelen siviller, bu noktalardan çıkmaya çalışıyor.

YÜRÜYEREK GEÇMEK ZORUNDA OLANLAR VAR

Ülkenin Romanya sınırında da binlerce araç, sınırı geçmek için bekleyişini sürdürüyor.

Yaşanan olumsuz hava koşulları şartları daha da zorlaştırırken, aracı olmayan siviller sınır bölgesine yürüyerek gelmek zorunda kalıyor.

Ukrayna’dan Romanya’ya yürüyorlar VİDEO



KÜÇÜK UKRAYNALILARIN ÇİLESİ

Kucaklarında küçük çocuklarıyla kilometrelerce yürüyen siviller, sınırı da yaya olarak bitirmeye çabalıyor.

Zaman zaman annelerinin kucağında giden, zaman zaman da yürümek zorunda kalan çocuklar, evlerinden yanlarına alabildikleri bebeklerine sıkı sıkı sarılıyor.

“SAVAŞ İSTEMİYORUZ”

Ukrayna’da öğrenci olan bir kişi, Harkov kentinden Romanya sınırına geçerek Almanya’ya ulaşmaya çalıştığını dile getirerek, “Savaş istemiyoruz. Dünyada savaş olmasın istiyoruz. Ukrayna için dua ediyoruz. Annem Harkov’da. Harkov’un merkezi dün bombalandı. Dua ediyoruz.” ifadelerini kullandı.