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    Ukrayna’dan Romanya’ya yürüyorlar

    Rusya’nın devam eden Ukrayna saldırılarında Romanya sınırında araç kuyrukları oluşurken, araçları olmayan Ukraynalılar sınırı yürüyerek geçmeye çalışıyor.
    • İHA
    • 02.03.2022 - 16:00
    • Güncelleme : 02.03.2022 - 16:59
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    Ukrayna’dan Romanya’ya yürüyorlar

    Rusya’nın Ukrayna'ya yönelik saldırısı 7’nci gününde devam ederken, ülkeden kaçışlar da hız kazandı.

    Çatışmaların şiddetlendiği şehirlerden sınır bölgelerine gelen siviller, bu noktalardan çıkmaya çalışıyor.

    YÜRÜYEREK GEÇMEK ZORUNDA OLANLAR VAR

    Ülkenin Romanya sınırında da binlerce araç, sınırı geçmek için bekleyişini sürdürüyor.

    Yaşanan olumsuz hava koşulları şartları daha da zorlaştırırken, aracı olmayan siviller sınır bölgesine yürüyerek gelmek zorunda kalıyor.

    Ukrayna’dan Romanya’ya yürüyorlar VİDEO

    KÜÇÜK UKRAYNALILARIN ÇİLESİ

    Kucaklarında küçük çocuklarıyla kilometrelerce yürüyen siviller, sınırı da yaya olarak bitirmeye çabalıyor.

    Zaman zaman annelerinin kucağında giden, zaman zaman da yürümek zorunda kalan çocuklar, evlerinden yanlarına alabildikleri bebeklerine sıkı sıkı sarılıyor.

    Ukrayna’dan Romanya’ya yürüyorlar #1

    “SAVAŞ İSTEMİYORUZ”

    Ukrayna’da öğrenci olan bir kişi, Harkov kentinden Romanya sınırına geçerek Almanya’ya ulaşmaya çalıştığını dile getirerek, “Savaş istemiyoruz. Dünyada savaş olmasın istiyoruz. Ukrayna için dua ediyoruz. Annem Harkov’da. Harkov’un merkezi dün bombalandı. Dua ediyoruz.” ifadelerini kullandı.

    Ukrayna’dan Romanya’ya yürüyorlar #2

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