Ukrayna'dan Rus zırhlı araçlarına saldırı Rusya'ya ait araçlar, ABD'den tedarik edilen Javelin antitank füzeleriyle vuruldu. Saldırı anları kameraya yansıdı.

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AA & Ensonhaber

Ukrayna'nın Senkivka yakınlarında Rus zırhlı araçları hedef alındı.

Son günlerde başkent Kiev, Herson ve diğer bazı bölgelere hava saldırıları düzenlendi.

Saldırı girişimleri havadan ve karadan devam ediyor.

Javelin füzeleriyle vurdular

ABD'den binlerce Javelin antitank füzeleri tedarik eden Ukrayna, bunlarla Rus ordusuna ait araçları hedef aldı.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, Senkivka yakınlarında ilerleyen iki zırhlı araç, füzelerle imha edildi.

Rusya: Kiev'e ait 35 İHA imha edildi

Öte yandan Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna’ya ait 35 insansız hava aracını (İHA) Lipetsk, Rostov ve Volgograd bölgelerinde düşürdüklerini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Kiev'in dün gece ve bu sabah Rusya topraklarındaki tesislere İHA ile saldırı girişiminde bulunduğu ifade edildi.

Açıklamada, hava savunma sistemlerinin gece 3 bölgenin hava sahasında toplam 33 İHA'yı düşürdüğü, bu sabah da Volgograd bölgesinde 2 uçak tipi İHA'nın imha edildiği belirtildi.