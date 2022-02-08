Ukrayna'dan, Rusya-Belarus ortak tatbikatına karşı hamle geldi

Savunma Bakanı Reznikov, aynı tarihlerde tatbikat düzenleyeceklerini açıkladı.

10 Şubat'ta başlayıp 20 Şubat'ta tamamlanacak Rusya-Belarus ortak tatbikatı karşısında Ukrayna ordusu harekete geçti.

Ukrayna Savunma Bakanı Oleksiy Reznikov, Rusya ve Belarus'un ortak askeri tatbikat gerçekleştireceği tarihlerde, kendilerinin de tatbikat düzenleyeceğini duyurdu.

İHA'LAR VE TANKSAVAR SİSTEMLERİ TEST EDİLECEK

Reznikov, Ukrayna merkezli ICTV kanalına yaptığı açıklamada, Rusya ve Belarus'un 10-20 Şubat tarihlerinde ortak askeri tatbikat gerçekleştireceğini anımsattı.

Ukrayna'nın da askeri tatbikat hazırlığında olduğunu belirten Reznikov, "Bizim de söz konusu tatbikata paralel bir tatbikatımız olacak. Tatbikatlarda Bayraktar insansız hava araçları, Javelin ve NLAW tanksavar sistemlerinin yetenekleri test edilecek." dedi.

RUSYA-BELARUS TATBİKATI 10 ŞUBAT'TA

Rusya ile Belarus'un düzenleyeceği "Müttefik Kararlılığı-2022" ortak askeri tatbikatı 10 Şubat'ta başlayacak.

Rusya tarafından yapılan resmi açıklamalara göre, Belarus'a bugüne kadar iki S-400 hava savunma sistemi, Su-35 savaş uçakları, Pantsir-S hava savunma füze sistemleri gönderildi.