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    Ukrayna'dan Rusya'daki vatandaşlarına çağrı: Ülkeyi terk edin

    Dışişleri Bakanlığı, Rusya'da bulunan Ukraynalılara ülkeyi 'derhal terk etmeleri' yönünde çağrıda bulundu.
    • Haber Merkezi
    • 23.02.2022 - 12:20
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    Ukrayna'dan Rusya'daki vatandaşlarına çağrı: Ülkeyi terk edin

    Kiev yönetimi, artan gerilim nedeniyle Rusya'daki vatandaşlarını uyardı.

    Ukrayna Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Ukrayna vatandaşlarına herhangi bir nedenle "Rusya Federasyonu'nu ziyaret etmekten kaçınmaları" tavsiyesinde bulunuldu.

    "DERHAL RUSYA'YI TERK EDİN"

    Açıklamada, "Şu anda ülkede (Rusya) olanlar derhal topraklarını terk etmeli." denildi.

    Talimatlara uymayanların Kiev tarafından korunmada "önemli ölçüde daha yüksek zorluk" riskiyle karşı karşıya olduğu belirtildi.

    "HUKUKİ SALDIRGANLIK"

    Bakanlık, daha önce Rusya'nın Ukrayna'nın doğusundaki Donetsk ve Luhansk'ı bölgeyi "egemen devletler" olarak tanımasına yanıt olarak Moskova ile tüm diplomatik ilişkilerini kesmesi gerektiğini bildirmişti.

    Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya'nın girişimini "hukuki saldırganlık" olarak tanımlamıştı.


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