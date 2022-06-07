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    Ukrayna'dan tahıl ihracatı anlaşması için güvenlik garantisi talebi

    Ukrayna'nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Sergiy Kyslytsya, Karadeniz'deki mayınların temizlenmesi ve tahıl ihracatının yapılabilmesi için güvenlik garantisi istediklerini söyledi.
    • 07.06.2022 - 00:07
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    Ukrayna'dan tahıl ihracatı anlaşması için güvenlik garantisi talebi

    Ukrayna'nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Sergiy Kyslytsya,, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ukrayna tahılının ihracatı konusunda Rusya ile yapılan müzakerelerde anlaşmaya varılması için "güvenlik garantisine" ihtiyaç duyduklarını belirtti.

    Karadeniz'deki mayınların temizlenmesi vurgusu

    Karadeniz'deki mayınların temizlenmesi konusundaki endişeleri dile getiren Kyslytsya, Rusya'nın, mayınlar temizlendikten sonra Ukrayna'ya saldırmayacağına dair güvence istediklerini ifade etti.

    Küresel gıda krizi riskine karşı, Ukrayna'da limanlarda bekleyen tahılın Karadeniz üzerinden mayınlar temizlenerek ihraç edilmesine yönelik müzakereler devam ediyor.

    Zelensky "22-25 milyon ton tahıl bloke edilmiş durum' demişti

    Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelensky, tahıl ihracatına ilişkin müzakerelerin BM’nin yanı sıra Baltık ülkeleri ve Polonya ile sürdüğünü ancak yolun uzak olması nedeniyle bu güzergahın öncelikli olmadığını belirtmişti.

    Ukrayna’nın Odessa limanları üzerinden her ay 10 milyon ton tahıl ihraç edebileceğini vurgulayan Zelensky, "Şimdi orada 22-25 milyon ton tahıl bloke edilmiş durumda, sonbaharda orada 75 milyon ton tahılımız olabilir. Ne yapacağız? Dolayısıyla limanlar olmadan yapamayız." ifadelerini kullanmıştı.

    Ukrayna dan tahıl ihracatı anlaşması için güvenlik garantisi talebi #1


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