Ukrayna’dan tahliye edilen Azerbaycanlılar: Türkiye sağ olsun

Savaşın gölgesinde tahliye çalışmaları devam ederken, Azerbaycanlı vatandaşlar da Dışişleri Bakanlığı’nın çalışmalarıyla ülkeden çıkıp Edirne’den ülkeye giriş yaptı.

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş devam ederken, bölgedeki sivillerin tahliye edilmesine yönelik çalışmalar aralıksız sürüyor…

Türk Dışişleri Bakanlığı’nın organizasyonuyla, kara yoluyla ülkeden çıkarılan Azerbaycanlılar Edirne'deki sınır kapıları üzerinden yurda giriş yaptı.

Kapıkule Sınır Kapısı'ndan giriş yapan Yaşar Azizov, Türkiye'ye kendilerine verdiği destekten dolayı minnettar olduklarını, Ukrayna'dan çıkışlarından gelişe kadar geçen süreçte gerekli tüm imkanların seferber edildiğini söyleyerek şu ifadeleri kullandı:

“Türkiye'nin sağladığı araçla geldik. Türkiye'den Allah razı olsun. Türk kardeşlerimizle birlikte otobüsle yurda geldik.”

Azizov, savaşın başlamasıyla yaşadığı bölgede patlamaların meydana geldiğini ve zor günler geçirdiklerini dile getirdi.

“TÜRKİYE SAĞ OLSUN BİZİ KURTARDI”

Harkiv'den kızı ve oğluyla gelen Agila Hanaliyeva ise savaşın ilk gününden itibaren bombalarla yüz yüze kaldıklarını, patlamalardan korunmak için 6 gün sığınakta kaldığını anlatan Hanaliyeva, Türkiye sayesinde ülkeden çıkmayı başardıklarını, Türkiye ve Azerbaycan'ın 'tek millet iki devlet' olduğunu ve zor zamanda Türkiye'nin desteğini gördüklerini söyledi.

Hanaliyeva, "Türkiye sağ olsun bizi kurtardı. Çocuklarımla sığınakta çok zor günler geçirdik. Roketler, bombalar atılıyordu. Türkiye'ye geldiğimiz için çok mutluyuz. Türkiye bize kucak açtı. Savaş alanından bizi buraya getirdi." diye konuştu.