Ukrayna'dan Türkiye'ye övgü: Barış şartlarının müzakeresinde başarılı tek ülkeydi Büyükelçi Bodnar, Ankara'nın uluslararası alandaki rolüne vurgu yaptı. Bodnar, "Türkiye, barış şartlarının müzakeresinde başarılı olan tek ülkeydi" dedi.

AA

Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar, Rusya-Ukrayna Savaşı'na ilişkin konuştu.

Ankara'da bir programa katılan Bodnar, Rusya'ya karşı mücadelelerinde kararlı olduklarını belirtti.

Bodnar, "Rusya'nın politik kayıplarının çok daha fazla olduğunu" savundu.

Türkiye ile bölgeye 400'den fazla kamyonla yiyecek gönderdiklerini ve oradaki insanların bu şekilde hayatta kaldığını belirten Bodnar, savaşın başlangıcından itibaren çok sayıda Ukraynalının Türkiye'ye geldiğini ifade etti.

Türkiye vurgusu yaptı

Büyükelçi Bodnar, insani yardımların yanı sıra Türkiye'nin uluslararası alandaki rolüne işaret ederek, "Türkiye, barış şartlarının müzakeresinde başarılı olan tek ülkeydi." dedi.

"Çok güvendiğimiz uluslararası kuruluşlara bakın"

Bölgesel güvenlik konusunun Türkiye'yi de yakından ilgilendirdiğini kaydeden Bodnar, şöyle konuştu:

Çok güvendiğimiz uluslararası kuruluşlara bakın. Bu konuda bizim açımızdan yalnızca etkisiz olmakla kalmayıp aynı zamanda yetersizler.

"Kazançlı iş birliğini deneyimliyoruz"

Bodnar, Türkiye ile Ukrayna'nın savunma sanayisinde de birbirini desteklediğini söyleyerek, "Savaşa rağmen bu kazançlı iş birliğini deneyimliyoruz." ifadesini kullandı.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)