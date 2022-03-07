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    Ukraynalı aktör Pasha Lee, savaşta hayatını kaybetti

    Rusya-Ukrayna savaşında ülkesini savunmak üzere orduya katılan Ukraynalı oyuncu Pasha Lee'nin Irpin şehrinde hayatını kaybettiği öğrenildi.
    • Haber Merkezi
    • 07.03.2022 - 17:49
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    Ukraynalı aktör Pasha Lee, savaşta hayatını kaybetti

    Ülkesi Ukrayna’yı savunmak üzere orduya katılan oyuncu Pasha Lee, Rusya-Ukrayna savaşının 12’nci gününde öldü.

    Ülkesinde oyuncu, sunucu, seslendirme sanatçısı olarak tanınan 33 yaşındaki Lee’nin, kuşatma altındaki Irpin şehrinde hayatını kaybettiği öğrenildi.

    “BİRLEŞELİM” DEDİ

    5 gün önce askeri üniformalı fotoğrafını Instagram hesabından paylaşarak, “Birleşelim” çağrısı yapan Lee, Ukraynalı mültecilerin dünyanın farklı yerlerine gidişine yardım ederken çekilen görüntüleri de yayınlamıştı.

    Ukraynalı aktör Pasha Lee, savaşta hayatını kaybetti #1

    “GÜLÜMSÜYORUZ ÇÜNKÜ KAZANACAĞIZ”

    Aktörün son karesini de 2 gün önce paylaştı.

    Lee’nin bu karesine “Son 48 saattir bombalanırken oturup fotoğraf çekmek için bir fırsat oldu. Gülümsüyoruz, çünkü kazanacağız.” notunu düştüğü görüldü.

    Ukraynalı aktör Pasha Lee, savaşta hayatını kaybetti #2

    “İLK GÜNÜNDEN İTİBAREN UKRAYNA İÇİN SAVAŞMAYA GİTTİ”

    Ukrayna Ulusal Gazeteciler Birliği Başkanı Sergiy Tomilenko, hayatını kaybeden aktörün anısına Facebook sayfasında bir paylaşım yaptı.

    Tomilenko, “Pasha Lee, savaşın ilk gününden itibaren Ukrayna için savaşmaya gitti ve Rus işgalcilerle çatışmaların sürdüğü Irpen’de hayatını kaybetti. Ukrayna Ulusal Gazeteciler Birliği olarak Pasha’nın ailesine ve arkadaşlarına başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz. DOM kanalının tüm çalışanlarının da acısını paylaşıyoruz.” dedi.

    Ukraynalı aktör Pasha Lee, savaşta hayatını kaybetti #3

    SESLENDİRME DE YAPIYORDU

    Pasha Lee, DOM adlı TV kanalında eğlence programı sunuyordu.

    Kırım doğumlu olan Lee, sunuculuk ve oyunculuk deneyimlerinin yanı sıra Lion King ve Hobbit gibi filmlere yaptığı seslendirmelerle de tanınıyordu.

    Ukraynalı aktör Pasha Lee, savaşta hayatını kaybetti #4

    Ukraynalı aktör Pasha Lee, savaşta hayatını kaybetti #5

    Ukraynalı aktör Pasha Lee, savaşta hayatını kaybetti #6

    Ukraynalı aktör Pasha Lee, savaşta hayatını kaybetti #7


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