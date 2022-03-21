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    Ukraynalı anne, eşi ve bebeğiyle yaşadığı saldırıyı anlattı

    27 yaşındaki Olga, Rus güçlerinin saldırısının ardından içine düştüğü durumu paylaştı.
    • Haber Merkezi
    • 21.03.2022 - 11:02
    • Güncelleme : 21.03.2022 - 12:02
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    Ukraynalı anne, eşi ve bebeğiyle yaşadığı saldırıyı anlattı

    Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle her gün yeni bir Ukraynalı sivilin hikayesi ortaya çıkıyor.

    Kiev'de 27 yaşındaki Olga, eşi Dmitro ve bebeğiyle birlikte saldırı anında neler yaşadığını dile getirdi.

    SALDIRI ANINDA YAŞADIKLARI

    Sabah beslediği bebeğini battaniyeye vaktinde sardığını belirten Olga, düzenlenen saldırıda battaniyenin çocuğunu koruduğunun altını çizdi.

    Hastanede tedavi gören Ukraynalı anne, "Onu vaktinde sardım. (Kocam) Dmitro da fırlayıp bizi sardı." dedi.

    Ukraynalı anne, eşi ve bebeğiyle yaşadığı saldırıyı anlattı ViDEO

    "OLGA'NIN ÇIĞLIĞINA UYANDIM"

    Dmitro ise Olga'nın çığlığına ve parçalanan camların sesine uyandığını kaydetti.

    Başından yaralandığını ve kan akmaya başladığını belirten Olga, bebeğin kanla kaplandığını ve bu durumun kendisini korkuttuğunu aktardı ve ekledi:

    "BEBEĞİN DEĞİL, SENİN KANIN"

    "Dmitro bebeği alıp uzaklaştı. Bebek cam parçaları ve kanla kaplandı diye çığlık attım. Bana 'Olga bebeğin değil, senin kanın' dedi."

    Öte yandan sürekli olumlu düşünmeye çalıştıklarını söyleyen Dmitro, "Zaferimize inanıyoruz." diye konuştu.

    Ukraynalı anne, eşi ve bebeğiyle yaşadığı saldırıyı anlattı #1

    Ukraynalı anne, eşi ve bebeğiyle yaşadığı saldırıyı anlattı #2

    Ukraynalı anne, eşi ve bebeğiyle yaşadığı saldırıyı anlattı #3


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