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    Ukraynalı anne: Gözyaşlarım tükendi

    Rus güçlerinin operasyonunun ardından Ukraynalılar, evlerini bırakarak batıya doğru kaçtı. Çatışma haberlerini izlediklerini belirten Yanchar, karşılaştıkları zorluklara dikkat çekti.
    • REUTERS
    • 06.03.2022 - 10:32
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    Ukraynalı anne: Gözyaşlarım tükendi

    Yulia Yanchar, Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle yaşadıklarını anlattı.

    Yanchar, ailesiyle birlikte yaşadıkları yeri terk eden Ukraynalılar arasında yer alıyor.

    "EVİMİZİ YAPMAK İÇİN..."

    "Evimizi yapmak için 10 yıl kiralık dairelerde yaşadık." diyen Yanchar, çatışmalar nedeniyle her şeyi geride bırakıp gitmek zorunda kaldıklarını söyledi.

    6 yaşındaki kızı Eva'nın savaşa rağmen normal hayatına odaklanmaya çalıştığını belirten Ukraynalı anne, yaşadıkları yerden ayrılmaya karar verdiklerini belirterek, "Çünkü bombalar buraya düşebilir ve tanklar sokaklarımızdan geçebilir." diye konuştu.

    "GÖZYAŞLARIM TÜKENDİ"

    Haberleri sürekli olarak takip ettiklerini dile getiren Yanchar, "Gözyaşlarım tükendi. Ayakta kalacağımızı umuyorum çünkü halkımız inanılmaz. Tankları elleriyle indirmeye hazır insanlarımız var." ifadelerini kullandı.

    Ukraynalı anne: Gözyaşlarım tükendi #1

    Ukraynalı anne: Gözyaşlarım tükendi #2

    Ukraynalı anne: Gözyaşlarım tükendi #3


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