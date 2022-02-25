Ukraynalı asker, köprüyü patlatabilmek için canını feda etti

Ukraynalı asker, köprüyü patlatabilmek için canını feda etti

Rus tanklarının ilerlemesini durdurmak için gönüllü olan denizci Vitaliy Skakun, Henichesky Köprüsü'nü patlatabilmek için kendisini feda etti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Donetsk ve Luhansk'ın bağımsızlığını tanıması ve bu bölgelere 'barış gücü operasyonu' emri vermesinin ardından başlayan kriz sonrası Rusya askeri birlikleri, Ukrayna'ya girdi.

Başkent Kiev dahil olmak üzere Rus askerleri birçok kentte saldırılarına devam ederken, Ukrayna ordusundaki askerler direnişlerini sürdürüyor.

Rus güçlerini tanklarının ilerleyişini durdurmak için gönüllü olan denizci Vitaliy Skakun, Henichesky kara yolu köprüsünü havaya uçurdu.

Skakun, köprüden ayrılamadan döşediği bombalar patlayınca sağ kurtulamadı. Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, olaya yönelik yaptığı açıklamada, “Tank ilerleyişini durdurmak için Henichesky kara yolu köprüsünü havaya uçurma kararı alındı. Denizci Vitaliy Skakun, bu görevi yerine getirmek için gönüllü oldu ve düşmanı durdurmak için Henichesky kara yolu köprüsünü havaya uçurdu.” ifadeleri kullanıldı.

Ukraynalı asker, köprüyü patlatabilmek için canını feda etti VİDEO



KAHRAMAN İLAN EDİLDİ

Mühendis olduğu öğrenilen Vitaliy Volodymyrovych Skakun'un, köprüye bombalar döşediği, ancak ayrılmak için zamanının kalmadığı bildirildi. Köprüyle birlikte havaya uçan Skakun, kahraman ilan edildi.

“DÜŞMANIN İLERLEMESİNİ ÖNEMLİ ÖLÇÜDE YAVAŞLATTI”

Ukrayna basını, “Skakun'un kahramanca eylemi, düşmanın ilerlemesini önemli ölçüde yavaşlattı. Birim organize olup savunma için yeniden konuşlandı.” sözlerine yer verdi.