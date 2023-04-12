Ukraynalı asker, Rus keskin nişancının mermisinden böyle kurtuldu Ukraynalı bir askerin Rus keskin nişancı tarafından öldürülmeye çalışıldığı anlar saniye saniye kaydedildi.

ensonhaber.com

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşta 1 yılı geride bıraktık.

Binlerce masum sivilin hayatını kaybettiği kanlı savaşta, milyonlarca Ukraynalı göç etmek zorunda kaldı.

Hal böyleyken kısa süreli ateşkesler olsa da savaş devam ediyor.

Gün içinde sosyal medyaya düşen bir video ise savaşın korkutucu boyutunu bir kez daha gözler önüne serdi.

Saniyelerle hayatta kaldı: Mermi kafasının üstünden geçti

Paylaşılan videoda, askerin Rus keskin nişancıdan son anda kurtulduğu görüldü.

Rus mevzilerine ateş etmek için pencere kenarına gelen Ukraynalı askerin kafasının üstünden geçen mermi, arkadaki duvara saplandı.

Olayın şokunu atlatıp geri çekilen askeri, arkadaşları teskin etti.

O anlar saniye saniye böyle kaydedildi.