Ukraynalı asker, savaş sırasında şok geçirdi Siperdeki Ukrayna askerinin, çatışmaların devam ettiği sırada ortaya çıkan görüntüsü dikkat çekti.

ensonhaber.com

Rusya-Ukrayna Savaşı devam ederken, cephelerden zaman zaman çarpıcı görüntüler geliyor.

Ukrayna'ya ait bir cephede kaydedilen görüntüler, savaşın zorluğunu tekrar ortaya koydu.

Şok geçiren askerin görüntüsü

Görüntülerde, yerde baygın şekilde yatan asker, arkadaşları tarafından kendine getirilmeye çalışılıyor.

Yüzüne su dökülen askerin, bir süre sonra uyanarak panik içinde hareketler sergilediği ve çığlıklar attığı görülüyor.

"O atmosfer ne kadar korkutucu"

Sosyal medyanın gündemine oturan anlara ilişkin kullanıcılar, "Çok zor", "O atmosfer ne kadar korkutucu", "Savaş çok kötü bir şey" dedi.

Shell Shock Sendromu

Söz konusu askerin içinde bulunduğu durumun "Shell Shock Sendromu" olduğu belirtiliyor.

Çoğunlukla fiziksel olan bu sendromun belirtileri; yorgunluk, titreme, kafa karışıklığı, kabuslar görme ve işitme bozukluğu şeklinde sıralanıyor.

Shell Shock, bir askerin, görevini yerine getiremeyecek hale düşmesi olarak biliniyor.