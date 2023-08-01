Ukraynalı askerler rehabilite ediliyor Rehabilitasyon merkezinde tedavi altına alınan askerler, kendileri için hazırlanan program kapsamında savaş psikolojisinden kurtulmaya çalışıyor.

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AA & Ensonhaber

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Rusya - Ukrayna Savaşı'nda bazı Ukraynalı askerler esir düştü.

Kurtarılan Ukraynalı askerler, rehabilitasyon merkezinde tedavi altına alındı.

Başkent Kiev'deki merkezde görüntülenen askerler, hem havuzda yüzüyor hem de merkezdeki yetkililerle konuşma seanslarına katılıyor.

Savaşın etkilerinden kurtulmaya çalışıyorlar

6 Mayıs'ta özgürlüklerine kavuşan askerler, morallerini geri kazanmaya ve savaş psikolojisinden kurtulmaya çalışıyor.

Diğer taraftan devam eden savaş, Rusya topraklarına da sıçradı.

Zelensky: Savaş Rusya topraklarında

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky, savaşın yavaş yavaş Rusya'nın topraklarına döndüğünü ve bunun kaçınılmaz bir süreç olduğunu söyledi.

Zelensky, "Rus saldırganlığının savaş alanında iflas ettiği" yönünde bir iddia ortaya attı.

Ukrayna'nın, Rusya'nın başkenti Moskova'ya, 24 ve 28 Temmuz'da da İHA ile saldırılar düzenlediği, ölü veya yaralı bulunmadığı bildirilmişti.

Ukrayna: Füze saldırısında ölü sayısı 5'e çıktı

Rusya'nın, Ukrayna'nın Kriviy Rig şehrine düzenlediği füze saldırısında hayatını kaybedenlerin sayısının 5'e, yaralananların sayısının 73'e yükseldiği bildirildi.

Rus füzesinin isabet ettiği yerde arama kurtarma çalışmalarına değinen Zelensky, saldırıda biri çocuk olmak üzere 5 kişinin hayatını kaybettiğini, onlarca kişinin yaralandığını aktardı.