Ukraynalı askerlerin ağır silahlarla eğitimi görüntülendi Çeşitli silahların kullanıldığı eğitimden anlar kameraya yansıdı. Eğitimin, kapsamlı bir karşı saldırı beklentisinin arttığı dönemde yapılması dikkat çekti.

AA

Ukrayna'da cephede görevli askerler, Rus ordusunun saldırılarına karşı eğitimlerini sürdürüyor.

Cepheye giden askerler, çatışmalara katılmadıkları dönemlerde ağır silahların yer aldığı eğitimlerden geçiyor.

Ukraynalı askerlerin ağır silah eğitimi

Ukrayna'nın Donetsk, Harkiv, Luhanks, Herson, Zaporijya gibi bölgelerinde Rus ve Ukrayna orduları arasında aylardır süren çatışmalarda ağır ve hafif silahlar kullanıldığı için Ukraynalı askerler her çeşit silahı kullanma konusunda eğitim alıyor.

Müttefik ülkelerinden satın alınan veya yardım olarak gönderilen çeşitli silahları kullanmaya alışması için ordu mensuplarının bu tür savaş ekipmanlarıyla eğitim alması büyük önem taşıyor.

Kapsamlı karşı saldırı beklentisi

Rus ordusunun özelikle kış mevsiminden bu yana Donbas'taki saldırıları artırdıktan sonra Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin de kapsamlı bir karşı saldırı yapması beklenirken benzer savaş eğitim programları da dikkati çekiyor.

Karşı saldırının ne zaman ve hangi bölgelerden başlayacağı henüz belli olmasa da gerek savunma hattını tutması gerekse Rus ordusuna yönelik karşı taarruza geçmesi için Ukraynalı askerlerin çeşitli silahları kullanabilmesi konusuna özen gösteriliyor.

Uçaksavar, makineli tüfekler, havan topları...

Savaş nedeniyle orduya sonradan gönüllü katılan personelin de yer aldığı eğitim programında, yerel ve yabancı silahlardan atış yapma faaliyetleri görüntülendi.

Zaporijya cephesine yakın bir noktada geniş alanda düzenlenen tatbikatta zırhlı araçlar, uçaksavar, makineli tüfekler, havan topları, tanksavar gibi birçok silahla atış yapıldı.

Keskin nişancılar da katıldı

Ukrayna ordusuna ait bir tugayının askerleri tarafından gerçekleşen eğitim sırasında saldırı ve keşif insansız hava araçları (İHA) da aktif kullanıldı.

Cephe hattında konuşlu topçu sistemlerinin atış seslerinin de duyulduğu atış poligonunda, keskin nişancıların desteklediği bir tatbikat düzenlendi.

Havadan İHA'larla destek

Tatbikat sırasında temsili düşman saldırısını geri püskürten Ukraynalı askerler, karadan zırhlı araç ve havadan İHA'ların desteğiyle "düşman" mevzilerine yoğun ateş açtı.

Poligona gelen askerler eğitim sırasında özelikle makineli tüfek, havan topu, tanksavar ve uçaksavar gibi silahlarla atış yaptı.